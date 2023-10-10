https://ria.ru/20231010/zelenskiy-1901783050.html
Эксперт отреагировал на слова Зеленского о России и Ближнем Востоке
Эксперт отреагировал на слова Зеленского о России и Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2023
Эксперт отреагировал на слова Зеленского о России и Ближнем Востоке
Владимир Зеленский, безосновательно обвиняя Россию в заинтересованности в развитии военного конфликта на Ближнем Востоке, занят лишь привлечением внимания к... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:00
2023-10-10T15:00
2023-10-10T15:00
россия
в мире
израиль
ближний восток
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
совет безопасности оон
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский, безосновательно обвиняя Россию в заинтересованности в развитии военного конфликта на Ближнем Востоке, занят лишь привлечением внимания к себе и считает допустимыми для этого даже столь очевидно абсурдные заявления, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук. Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле негативно восприняли слова Зеленского о якобы причастности России к событиям в Израиле, они не имеют под собой никаких оснований. "Это заявление Зеленского - обыкновенная попытка привлечь внимание и поддержать пропагандистский нарратив. Зеленский нуждается в постоянном напоминании о себе, чтобы западные спонсоры обращали взгляд на него. Украина нуждается в постоянной западной помощи, поэтому Зеленский должен демонстрировать лояльность. Касается это и продвижения антироссийских нарративов, какими бы очевидно абсурдными они не были", - сказал Мельничук. Как отметил политолог, боевые действия не были спровоцированы государствами извне, а лишь стали выражением копившихся противоречий. При этом сам вооруженный конфликт, который может затронуть соседей Израиля по ближневосточному региону, несет в себе множество рисков, считает он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1901071393.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, израиль, ближний восток, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон, владимир зеленский
Россия, В мире, Израиль, Ближний Восток, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Совет Безопасности ООН, Владимир Зеленский
Эксперт отреагировал на слова Зеленского о России и Ближнем Востоке
Эксперт: Зеленский привлекает к себе внимание заявлениями по Ближнему Востоку
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский, безосновательно обвиняя Россию в заинтересованности в развитии военного конфликта на Ближнем Востоке, занят лишь привлечением внимания к себе и считает допустимыми для этого даже столь очевидно абсурдные заявления, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле негативно восприняли слова Зеленского о якобы причастности России к событиям в Израиле
, они не имеют под собой никаких оснований.
"Это заявление Зеленского - обыкновенная попытка привлечь внимание и поддержать пропагандистский нарратив. Зеленский нуждается в постоянном напоминании о себе, чтобы западные спонсоры обращали взгляд на него. Украина
нуждается в постоянной западной помощи, поэтому Зеленский должен демонстрировать лояльность. Касается это и продвижения антироссийских нарративов, какими бы очевидно абсурдными они не были", - сказал Мельничук.
Как отметил политолог, боевые действия не были спровоцированы государствами извне, а лишь стали выражением копившихся противоречий. При этом сам вооруженный конфликт, который может затронуть соседей Израиля по ближневосточному региону, несет в себе множество рисков, считает он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали.
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Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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