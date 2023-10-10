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СМИ: парламент Румынии отменил выступление Зеленского - РИА Новости, 10.10.2023
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12:12 10.10.2023 (обновлено: 12:38 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/zelenskiy-1901715702.html
СМИ: парламент Румынии отменил выступление Зеленского
СМИ: парламент Румынии отменил выступление Зеленского - РИА Новости, 10.10.2023
СМИ: парламент Румынии отменил выступление Зеленского
Парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступить президент Украины Владимир Зеленский, сообщил портал G4Media со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:12
2023-10-10T12:38
в мире
румыния
бухарест
украина
клаус йоханнис
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. Парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступить президент Украины Владимир Зеленский, сообщил портал G4Media со ссылкой на источники."Руководство парламента во вторник приняло решение, что назначенное на сегодня совместное заседание по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского не состоится", — говорится в публикации.Другие источники издания уточнили, что заседание могут перенести из соображений безопасности.Зеленский прилетел в Бухарест сегодня, в аэропорту его встретила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску. В программе визита — встреча с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и переговоры с премьером Маркелом Чолаку. Как сообщали в пресс-службе Йоханниса, на встрече с Зеленским планируется обсудить особый характер двусторонних отношений, их потенциал, а также некоторые проекты и темы, представляющие взаимный интерес.Это не первый случай, когда президенту Украины отказывают в выступлении перед парламентами. Так, в середине сентября Кевин Маккарти, занимавший пост спикера палаты представителей США, не дал Зеленскому выступить перед конгрессменами. Он объяснил свое решение занятостью законодателей.
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в мире, румыния, бухарест, украина, клаус йоханнис, владимир зеленский
В мире, Румыния, Бухарест, Украина, Клаус Йоханнис, Владимир Зеленский
СМИ: парламент Румынии отменил выступление Зеленского

G4Media: парламент Румынии отменил заседание, где должен был выступить Зеленский

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. Парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступить президент Украины Владимир Зеленский, сообщил портал G4Media со ссылкой на источники.
«
"Руководство парламента во вторник приняло решение, что назначенное на сегодня совместное заседание по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского не состоится", — говорится в публикации.
Другие источники издания уточнили, что заседание могут перенести из соображений безопасности.
Зеленский прилетел в Бухарест сегодня, в аэропорту его встретила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску. В программе визита — встреча с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и переговоры с премьером Маркелом Чолаку.
Как сообщали в пресс-службе Йоханниса, на встрече с Зеленским планируется обсудить особый характер двусторонних отношений, их потенциал, а также некоторые проекты и темы, представляющие взаимный интерес.
Это не первый случай, когда президенту Украины отказывают в выступлении перед парламентами. Так, в середине сентября Кевин Маккарти, занимавший пост спикера палаты представителей США, не дал Зеленскому выступить перед конгрессменами. Он объяснил свое решение занятостью законодателей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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В миреРумынияБухарестУкраинаКлаус ЙоханнисВладимир Зеленский
 
 
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