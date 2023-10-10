https://ria.ru/20231010/zelenskiy-1901671270.html

В поведении Зеленского заметили необычную деталь из-за войны в Израиле

В поведении Зеленского заметили необычную деталь из-за войны в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023

В поведении Зеленского заметили необычную деталь из-за войны в Израиле

Владимир Зеленский боится потерять военную поддержку Запада из-за войны в Израиле, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:17

2023-10-10T10:17

2023-10-10T15:25

политика

израиль

украина

киев

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский боится потерять военную поддержку Запада из-за войны в Израиле, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Видно, как он боится и нервничает. Он снял свой костюм Че Гевары — Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зеленом хаки, а старается выглядеть как Джонни Кэш, теперь он во всем черном. Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет", — указал эксперт.Джонсон отметил, что теперь западные союзники Украины будут отдавать приоритет военной помощи Израилю, подчеркнув, что про Киев уже начали забывать в зарубежных СМИ."Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают", — резюмировал специалист.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

https://ria.ru/20231009/katastrofa-1901533461.html

израиль

украина

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политика, израиль, украина, киев, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)