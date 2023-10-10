https://ria.ru/20231010/zasedanie-1901862538.html
Азаров провел заседание штаба по проекту межвузовского кампуса в Самаре
Азаров провел заседание штаба по проекту межвузовского кампуса в Самаре - РИА Новости, 10.10.2023
Азаров провел заседание штаба по проекту межвузовского кампуса в Самаре
Ход работ по созданию международного межвузовского кампуса, который будет располагаться рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена", обсудили во вторник... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:33
2023-10-10T19:33
2023-10-10T20:58
самарская область
самарский государственный технический университет
главгосэкспертиза
самарский университет
дмитрий азаров
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САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Ход работ по созданию международного межвузовского кампуса, который будет располагаться рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена", обсудили во вторник участники заседания штаба Самарской области по реализации проекта, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. На заседании были представлены эскизные решения по размещению образовательных и жилых блоков кампуса. "Сегодняшнее обсуждение крайне важно, потому что кампус – фактически главный якорь, драйвер развития этой территории. Надеюсь, что вы нам дадите такой импульс, которому мы в дальнейшем будем следовать", - привели в пресс-службе облправительства слова Азарова, адресованные проектировщикам. Как отмечалось на заседании, дорожная карта проекта уже сформирована. На ПМЭФ-2023 было подписано соглашение с концессионером - ООО "ПроКампус № 1" (входит в ГК ПроШкола, ВЭБ.РФ), зафиксированы параметры объекта. Общая площадь кампуса составит не менее 143,38 тысячи квадратных метров, там будет организовано не менее 5 тысяч мест для размещения. Срок реализации – 2027 год. Финансирование предполагает участие федерального и областного бюджетов, а также средств концессионера. По результатам конкурентных процедур контракт на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по ведению авторского надзора заключен с ООО "Архитектурное бюро "Студия 44". Согласно графику проектирования объектов кампуса, на первом этапе работа ведется над жилыми объектами, на втором этапе проектируются научно-образовательные корпуса. Сроки получения положительных заключений Главгосэкспертизы, соответственно, август и ноябрь 2024 года. Кроме того, продолжается работа по определению площадей, которые требуются в рамках кампуса для вузов. Свои заявки уже подали Самарский университет, Самарский государственный медицинский университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный университет путей сообщения. Дополнительно предусмотрены площади для НОЦ "Инженерия будущего" и технопарка "Жигулевская долина", а также партнеров проекта. Основной вопрос, который обсудили на совещании, касался выбора архитектурной концепции кампуса. Первый ее вариант подразумевает соседство жилого и образовательного сектора фактически в одном комплексе, на едином стилобате, отдельное размещение технопарка и зеленой зоны. Второй вариант предполагает разделение учебно-лабораторных блоков и жилых корпусов, и также предусматривает зеленую зону. На совещании было отмечено, что по планам научно-образовательная часть кампуса будет работать в круглосуточном режиме. Участники также обсудили возможность расположить на близлежащей территории индустриальный парк. Губернатор дал поручение проработать эту идею и подробнее доложить о вариантах через месяц. Подводя итоги обсуждению, Азаров поручил также просчитать стоимость различных вариантов строительных решений – как самого процесса создания кампуса, так и стоимости дальнейшей его эксплуатации. С учетом этих данных будет принято окончательное решение относительно того, какой эскизный проект будет взят в работу.
https://ria.ru/20230616/samara-1878690182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, самарский государственный технический университет, главгосэкспертиза, самарский университет, дмитрий азаров
Самарская область, Самарский государственный технический университет, Главгосэкспертиза, Самарский университет, Дмитрий Азаров
САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Ход работ по созданию международного межвузовского кампуса, который будет располагаться рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена", обсудили во вторник участники заседания штаба Самарской области по реализации проекта, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.
На заседании были представлены эскизные решения по размещению образовательных и жилых блоков кампуса.
"Сегодняшнее обсуждение крайне важно, потому что кампус – фактически главный якорь, драйвер развития этой территории. Надеюсь, что вы нам дадите такой импульс, которому мы в дальнейшем будем следовать", - привели в пресс-службе облправительства слова Азарова, адресованные проектировщикам.
Как отмечалось на заседании, дорожная карта проекта уже сформирована. На ПМЭФ-2023 было подписано соглашение с концессионером - ООО "ПроКампус № 1" (входит в ГК ПроШкола, ВЭБ.РФ
), зафиксированы параметры объекта. Общая площадь кампуса составит не менее 143,38 тысячи квадратных метров, там будет организовано не менее 5 тысяч мест для размещения. Срок реализации – 2027 год. Финансирование предполагает участие федерального и областного бюджетов, а также средств концессионера. По результатам конкурентных процедур контракт на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по ведению авторского надзора заключен с ООО "Архитектурное бюро "Студия 44".
Согласно графику проектирования объектов кампуса, на первом этапе работа ведется над жилыми объектами, на втором этапе проектируются научно-образовательные корпуса. Сроки получения положительных заключений Главгосэкспертизы
, соответственно, август и ноябрь 2024 года.
Кроме того, продолжается работа по определению площадей, которые требуются в рамках кампуса для вузов. Свои заявки уже подали Самарский университет
, Самарский государственный медицинский университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самарский государственный технический университет
, Самарский государственный университет путей сообщения. Дополнительно предусмотрены площади для НОЦ "Инженерия будущего" и технопарка "Жигулевская долина", а также партнеров проекта.
Основной вопрос, который обсудили на совещании, касался выбора архитектурной концепции кампуса. Первый ее вариант подразумевает соседство жилого и образовательного сектора фактически в одном комплексе, на едином стилобате, отдельное размещение технопарка и зеленой зоны. Второй вариант предполагает разделение учебно-лабораторных блоков и жилых корпусов, и также предусматривает зеленую зону.
В Самаре построят международный межвузовский IT-кампус на 5000 мест
На совещании было отмечено, что по планам научно-образовательная часть кампуса будет работать в круглосуточном режиме. Участники также обсудили возможность расположить на близлежащей территории индустриальный парк. Губернатор дал поручение проработать эту идею и подробнее доложить о вариантах через месяц.
Подводя итоги обсуждению, Азаров поручил также просчитать стоимость различных вариантов строительных решений – как самого процесса создания кампуса, так и стоимости дальнейшей его эксплуатации. С учетом этих данных будет принято окончательное решение относительно того, какой эскизный проект будет взят в работу.