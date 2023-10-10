https://ria.ru/20231010/zasedanie-1901862538.html

Азаров провел заседание штаба по проекту межвузовского кампуса в Самаре

Азаров провел заседание штаба по проекту межвузовского кампуса в Самаре - РИА Новости, 10.10.2023

Азаров провел заседание штаба по проекту межвузовского кампуса в Самаре

Ход работ по созданию​ международного межвузовского кампуса, который будет располагаться рядом​ со​ стадионом​ "Солидарность Самара Арена", обсудили во вторник... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T19:33

2023-10-10T19:33

2023-10-10T20:58

самарская область

самарский государственный технический университет

главгосэкспертиза

самарский университет

дмитрий азаров

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САМАРА, 10 окт - РИА Новости. Ход работ по созданию​ международного межвузовского кампуса, который будет располагаться рядом​ со​ стадионом​ "Солидарность Самара Арена", обсудили во вторник участники заседания штаба Самарской области​ по реализации проекта, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. На заседании были представлены эскизные решения по​ размещению​ образовательных​ и жилых​ блоков​ кампуса. "Сегодняшнее обсуждение крайне важно, потому что кампус – фактически главный якорь, драйвер развития этой территории. Надеюсь, что вы нам дадите такой импульс, которому мы в дальнейшем будем следовать", - привели​ в пресс-службе облправительства слова Азарова, адресованные проектировщикам. Как​ отмечалось на заседании, дорожная карта проекта уже​ сформирована. На ПМЭФ-2023 было подписано соглашение с концессионером - ООО "ПроКампус № 1" (входит в ГК ПроШкола, ВЭБ.РФ), зафиксированы параметры объекта. Общая площадь кампуса​ составит не менее 143,38 тысячи квадратных метров, там будет организовано​ не менее 5 тысяч мест для размещения. Срок реализации – 2027 год. Финансирование предполагает участие федерального и областного бюджетов, а также средств концессионера.​ По результатам конкурентных процедур контракт на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по ведению авторского надзора заключен с ООО "Архитектурное бюро "Студия 44". Согласно графику проектирования объектов кампуса, на первом этапе работа ведется над жилыми объектами, на втором этапе проектируются научно-образовательные корпуса. Сроки получения положительных заключений Главгосэкспертизы,​ соответственно, август и ноябрь 2024 года. Кроме​ того, продолжается работа по определению площадей, которые требуются в рамках кампуса для вузов. Свои заявки уже подали Самарский университет, Самарский государственный медицинский университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный университет путей сообщения. Дополнительно предусмотрены площади для НОЦ "Инженерия будущего" и технопарка "Жигулевская долина", а также партнеров проекта. Основной вопрос, который обсудили на совещании, касался выбора архитектурной концепции кампуса. Первый ее​ вариант подразумевает соседство жилого и образовательного сектора фактически в одном комплексе, на едином стилобате,​ отдельное размещение технопарка и зеленой зоны. Второй вариант предполагает разделение учебно-лабораторных блоков и жилых корпусов, и также предусматривает зеленую зону. На совещании было отмечено, что​ по планам научно-образовательная часть кампуса будет работать в круглосуточном режиме. ​ Участники также​ обсудили возможность расположить на близлежащей территории индустриальный парк. Губернатор​ дал поручение проработать эту идею и подробнее доложить о вариантах через месяц. Подводя итоги обсуждению, Азаров поручил также просчитать стоимость различных вариантов строительных решений – как самого процесса создания кампуса, так и стоимости дальнейшей его эксплуатации. С учетом этих данных будет принято окончательное решение относительно того, какой эскизный проект будет взят в работу.

https://ria.ru/20230616/samara-1878690182.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, самарский государственный технический университет, главгосэкспертиза, самарский университет, дмитрий азаров