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"Бригады Аль-Кудс" заявили о захвате вышки ЦАХАЛ на Западном берегу - РИА Новости, 10.10.2023
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00:37 10.10.2023 (обновлено: 01:05 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/vyshka-1901636866.html
"Бригады Аль-Кудс" заявили о захвате вышки ЦАХАЛ на Западном берегу
"Бригады Аль-Кудс" заявили о захвате вышки ЦАХАЛ на Западном берегу - РИА Новости, 10.10.2023
"Бригады Аль-Кудс" заявили о захвате вышки ЦАХАЛ на Западном берегу
Вооруженное крыло движения "Исламский джихад" "Бригады Аль-Кудс" заявило о захвате израильской военной вышки и убийстве гражданина этой страны в ходе вылазки в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T00:37
2023-10-10T01:05
израиль
палестина
россия
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
исламский джихад
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вооруженное крыло движения "Исламский джихад" "Бригады Аль-Кудс" заявило о захвате израильской военной вышки и убийстве гражданина этой страны в ходе вылазки в поселение Эйнав на Западному берегу."Наши силы провели героическую операцию по проникновению в поселение Эйнав, в ходе которой они штурмовали военную вышку в поселении и взяли ее под свой контроль", - говорится в заявлении. В ходе вылазки, как утверждается, убит один израильтянин, еще двое получили ранения.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
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израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, исламский джихад, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, Исламский джихад, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
"Бригады Аль-Кудс" заявили о захвате вышки ЦАХАЛ на Западном берегу

"Бригады Аль-Кудс" заявили о взятии израильской военной вышки на Западном берегу

© AP Photo / Adel HanaПоследствия удара израильских сил по сектору Газа
Последствия удара израильских сил по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
Последствия удара израильских сил по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вооруженное крыло движения "Исламский джихад" "Бригады Аль-Кудс" заявило о захвате израильской военной вышки и убийстве гражданина этой страны в ходе вылазки в поселение Эйнав на Западному берегу.
«
"Наши силы провели героическую операцию по проникновению в поселение Эйнав, в ходе которой они штурмовали военную вышку в поселении и взяли ее под свой контроль", - говорится в заявлении.
В ходе вылазки, как утверждается, убит один израильтянин, еще двое получили ранения.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В ХАМАС заявили об участии в операции почти двух тысяч бойцов, пишут СМИ
00:10
 
ИзраильПалестинаРоссияБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасИсламский джихадООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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