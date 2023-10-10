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Сийярто рассказал, как война в Израиле повлияет на мир на Ближнем Востоке

Сийярто рассказал, как война в Израиле повлияет на мир на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2023

Сийярто рассказал, как война в Израиле повлияет на мир на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил опасения, что события в Израиле и Палестине могут свести на нет все усилия... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:28

2023-10-10T17:28

2023-10-10T17:28

в мире

израиль

цены на нефть

ближний восток

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 10 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил опасения, что события в Израиле и Палестине могут свести на нет все усилия последних лет по установлению мира на Ближнем Востоке. "Этот теракт произошел в самое неподходящее время - конечно, теракт никогда не может произойти в подходящее время, но если есть самое плохое для него время, то это оно - на Ближнем Востоке была своего рода мирная динамика, поскольку после 70 лет неудачных попыток регион, благодаря "Авраамским соглашениям" вышел на путь, предлагавший реальную возможность мира", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1. "Однако, к сожалению, события прошедших дней вынесли за скобки успехи этих миротворческих усилий последних лет. И надо очень серьезно работать, чтобы эти достижения не были сведены на нет", - добавил он. По его словам, для установления долгосрочного мира на Ближнем Востоке все члены международного сообщества должны "проявить ответственность", а особо значительную роль в урегулировании текущего кризиса могут сыграть страны-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива ССАГПЗ. Ранее Сийярто во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты заявил, что экс-президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за посредничество в подписании "Авраамских мирных соглашений" между Израилем и арабскими странами. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231010/putin-1901783553.html

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в мире, израиль, цены на нефть, ближний восток, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, петер сийярто, хамас