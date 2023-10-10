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Глава Нацбанка Украины опроверг информацию о своем увольнении - РИА Новости, 10.10.2023
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17:13 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/ukraina-1901827022.html
Глава Нацбанка Украины опроверг информацию о своем увольнении
Глава Нацбанка Украины опроверг информацию о своем увольнении - РИА Новости, 10.10.2023
Глава Нацбанка Украины опроверг информацию о своем увольнении
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный опроверг информацию о своем увольнении с должности. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:13
2023-10-10T17:13
в мире
украина
андрей пышный
нацбанк украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный опроверг информацию о своем увольнении с должности. Ранее агентство УНН сообщило, что Пышный якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию. "В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я якобы написал заявление об уходе с должности председателя НБУ и выбрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности", - написал Пышный, находящийся с визитом в Марракеше, на своей странице в соцсети.В октябре прошлого Верховная рада Украины проголосовала за назначение Андрея Пышного главой Нацбанка страны после того, как парламент официально поддержал увольнение бывшего главы нацбанка Кирилла Шевченко, заявившего об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". По информации ряда СМИ, Шевченко подозревался в незаконном выводе денег из "Укргазбанка" и на момент увольнения уже несколько недель находился за границей.
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в мире, украина, андрей пышный, нацбанк украины
В мире, Украина, Андрей Пышный, Нацбанк Украины
Глава Нацбанка Украины опроверг информацию о своем увольнении

Глава Нацбанка Украины Пышный опроверг сообщения СМИ о своей отставке

© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный опроверг информацию о своем увольнении с должности.
Ранее агентство УНН сообщило, что Пышный якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию.
"В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я якобы написал заявление об уходе с должности председателя НБУ и выбрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности", - написал Пышный, находящийся с визитом в Марракеше, на своей странице в соцсети.
В октябре прошлого Верховная рада Украины проголосовала за назначение Андрея Пышного главой Нацбанка страны после того, как парламент официально поддержал увольнение бывшего главы нацбанка Кирилла Шевченко, заявившего об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". По информации ряда СМИ, Шевченко подозревался в незаконном выводе денег из "Укргазбанка" и на момент увольнения уже несколько недель находился за границей.
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