https://ria.ru/20231010/ukraina-1901827022.html

Глава Нацбанка Украины опроверг информацию о своем увольнении

Глава Нацбанка Украины опроверг информацию о своем увольнении - РИА Новости, 10.10.2023

Глава Нацбанка Украины опроверг информацию о своем увольнении

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный опроверг информацию о своем увольнении с должности. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:13

2023-10-10T17:13

2023-10-10T17:13

в мире

украина

андрей пышный

нацбанк украины

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный опроверг информацию о своем увольнении с должности. Ранее агентство УНН сообщило, что Пышный якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию. "В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я якобы написал заявление об уходе с должности председателя НБУ и выбрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности", - написал Пышный, находящийся с визитом в Марракеше, на своей странице в соцсети.В октябре прошлого Верховная рада Украины проголосовала за назначение Андрея Пышного главой Нацбанка страны после того, как парламент официально поддержал увольнение бывшего главы нацбанка Кирилла Шевченко, заявившего об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". По информации ряда СМИ, Шевченко подозревался в незаконном выводе денег из "Укргазбанка" и на момент увольнения уже несколько недель находился за границей.

https://ria.ru/20230918/uvolnenie-1896998010.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, андрей пышный, нацбанк украины