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Один из авторов учебников истории для 5-9 классов назвал сроки их появления
Один из авторов учебников истории для 5-9 классов назвал сроки их появления - РИА Новости, 10.10.2023
Один из авторов учебников истории для 5-9 классов назвал сроки их появления
Новые учебники истории для 5-9 классов будут готовы к новому учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T06:16
2023-10-10T06:16
2023-10-10T09:30
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анатолий торкунов
мгимо
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Новые учебники истории для 5-9 классов будут готовы к новому учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "Появится учебник уже для 5-9 классов к новому году", - сказал Торкунов. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что новые учебники истории для 5-9 классов подготовят в течение 2024 года.
https://ria.ru/20231010/uchebnik-1901643914.html
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россия, анатолий торкунов, мгимо, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Анатолий Торкунов, МГИМО, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Один из авторов учебников истории для 5-9 классов назвал сроки их появления
Ректор МГИМО Торкунов: учебники истории для 5-9 классов появятся к новому году