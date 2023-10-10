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Один из авторов учебников истории для 5-9 классов назвал сроки их появления - РИА Новости, 10.10.2023
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06:16 10.10.2023 (обновлено: 09:30 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/uchebniki-1901649818.html
Один из авторов учебников истории для 5-9 классов назвал сроки их появления
Один из авторов учебников истории для 5-9 классов назвал сроки их появления - РИА Новости, 10.10.2023
Один из авторов учебников истории для 5-9 классов назвал сроки их появления
Новые учебники истории для 5-9 классов будут готовы к новому учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T06:16
2023-10-10T09:30
россия
анатолий торкунов
мгимо
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Новые учебники истории для 5-9 классов будут готовы к новому учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "Появится учебник уже для 5-9 классов к новому году", - сказал Торкунов. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что новые учебники истории для 5-9 классов подготовят в течение 2024 года.
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россия, анатолий торкунов, мгимо, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Анатолий Торкунов, МГИМО, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Один из авторов учебников истории для 5-9 классов назвал сроки их появления

Ректор МГИМО Торкунов: учебники истории для 5-9 классов появятся к новому году

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУченица в классе
Ученица в классе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Новые учебники истории для 5-9 классов будут готовы к новому учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
"Появится учебник уже для 5-9 классов к новому году", - сказал Торкунов.
Изображение Крымского моста на обложке нового учебника по истории для 10-11-х классов - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В новые учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах
03:10
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что новые учебники истории для 5-9 классов подготовят в течение 2024 года.
 
РоссияАнатолий ТоркуновМГИМООбществоСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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