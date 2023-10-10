https://ria.ru/20231010/uchebniki-1901649818.html

Один из авторов учебников истории для 5-9 классов назвал сроки их появления

Один из авторов учебников истории для 5-9 классов назвал сроки их появления - РИА Новости, 10.10.2023

Один из авторов учебников истории для 5-9 классов назвал сроки их появления

Новые учебники истории для 5-9 классов будут готовы к новому учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T06:16

2023-10-10T06:16

2023-10-10T09:30

россия

анатолий торкунов

мгимо

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079919_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b97bfbe0e5fb6368f5107b15037ac4fb.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Новые учебники истории для 5-9 классов будут готовы к новому учебному году, заявил РИА Новости один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "Появится учебник уже для 5-9 классов к новому году", - сказал Торкунов. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что новые учебники истории для 5-9 классов подготовят в течение 2024 года.

https://ria.ru/20231010/uchebnik-1901643914.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анатолий торкунов, мгимо, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование