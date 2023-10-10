https://ria.ru/20231010/turist-1901547980.html

Активные туристы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы

Активные туристы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы - РИА Новости, 10.10.2023

Активные туристы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы

Активные туристы, часто летающие пассажиры и сотрудники турфирм, опрошенные в телеграм-канале АТОР, рассказали о планах на новогодние путешествия и назвали... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T05:20

2023-10-10T05:20

2023-10-10T05:20

туризм

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Активные туристы, часто летающие пассажиры и сотрудники турфирм, опрошенные в телеграм-канале АТОР, рассказали о планах на новогодние путешествия и назвали сумму, которую готовы потратить, сообщает ассоциация. Оказалось, что совсем не готовы тратить деньги на новогодние туры 60 процентов пользователей. Аргументы стандартные: "поездка выходит дорогой", "хочу провести время дома с семьей", "вынуждены работать".Примечательно, что число желающих отправиться в поездку по России и за рубеж среди респондентов оказалось примерно равным – 11 и десять процентов от общего числа участников опроса соответственно.Некоторые туристы пояснили, что дальние и дорогие поездки не планируют на пиковые даты, чтобы сэкономить. В сам Новый год они готовы отправиться семьей ненадолго в ближайший город.Планирующие путешествие закладывают на него значительные суммы: почти половина готовы заплатить от 200 тысяч рублей на каждого члена семьи. В сумму до 50 тысяч рублей намерены уложиться четверть опрошенных.

https://ria.ru/20231009/sanatoriy-1901529628.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм