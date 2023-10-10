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Активные туристы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы - РИА Новости, 10.10.2023
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Туризм
 
05:20 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/turist-1901547980.html
Активные туристы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы
Активные туристы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы - РИА Новости, 10.10.2023
Активные туристы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы
Активные туристы, часто летающие пассажиры и сотрудники турфирм, опрошенные в телеграм-канале АТОР, рассказали о планах на новогодние путешествия и назвали... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T05:20
2023-10-10T05:20
туризм
новости - туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
туризм
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Активные туристы, часто летающие пассажиры и сотрудники турфирм, опрошенные в телеграм-канале АТОР, рассказали о планах на новогодние путешествия и назвали сумму, которую готовы потратить, сообщает ассоциация. Оказалось, что совсем не готовы тратить деньги на новогодние туры 60 процентов пользователей. Аргументы стандартные: "поездка выходит дорогой", "хочу провести время дома с семьей", "вынуждены работать".Примечательно, что число желающих отправиться в поездку по России и за рубеж среди респондентов оказалось примерно равным – 11 и десять процентов от общего числа участников опроса соответственно.Некоторые туристы пояснили, что дальние и дорогие поездки не планируют на пиковые даты, чтобы сэкономить. В сам Новый год они готовы отправиться семьей ненадолго в ближайший город.Планирующие путешествие закладывают на него значительные суммы: почти половина готовы заплатить от 200 тысяч рублей на каждого члена семьи. В сумму до 50 тысяч рублей намерены уложиться четверть опрошенных.
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новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Туризм
Активные туристы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы

АТОР: активные туристы готовы потратить на новогодние поездки значительные суммы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастницы "Совершенно летнего" спуска в летней одежде перед спуском на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области
Участницы Совершенно летнего спуска в летней одежде перед спуском на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Активные туристы, часто летающие пассажиры и сотрудники турфирм, опрошенные в телеграм-канале АТОР, рассказали о планах на новогодние путешествия и назвали сумму, которую готовы потратить, сообщает ассоциация.
Оказалось, что совсем не готовы тратить деньги на новогодние туры 60 процентов пользователей. Аргументы стандартные: "поездка выходит дорогой", "хочу провести время дома с семьей", "вынуждены работать".
Примечательно, что число желающих отправиться в поездку по России и за рубеж среди респондентов оказалось примерно равным – 11 и десять процентов от общего числа участников опроса соответственно.
Некоторые туристы пояснили, что дальние и дорогие поездки не планируют на пиковые даты, чтобы сэкономить. В сам Новый год они готовы отправиться семьей ненадолго в ближайший город.
Планирующие путешествие закладывают на него значительные суммы: почти половина готовы заплатить от 200 тысяч рублей на каждого члена семьи. В сумму до 50 тысяч рублей намерены уложиться четверть опрошенных.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в РоссииТуризм
 
 
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