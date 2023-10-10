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В Госдуме прошла встреча депутатов с руководством Центробанка
В Госдуме прошла встреча депутатов с руководством Центробанка - РИА Новости, 10.10.2023
В Госдуме прошла встреча депутатов с руководством Центробанка
В Госдуме прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ, сообщила пресс-служба Госдумы журналистам. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:39
2023-10-10T11:39
2023-10-10T12:01
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
политика
эльвира набиуллина
вячеслав володин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Госдуме прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ, сообщила пресс-служба Госдумы журналистам."В Государственной Думе прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ. Во встрече приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководители всех думских фракций и председатели профильных комитетов", - говорится в сообщении."У нас с вами накопилось много вопросов к Центробанку, давайте сегодня их обсудим с тем, чтобы выработать решения", - сказал спикер ГД Вячеслав Володин в начале встречи. Отмечается, что обсуждались текущие проблемы и задачи в рамках совместной работы по вопросам денежно-кредитной политики, а также социально-экономического развития страны.
https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, центральный банк рф (цб рф), политика, эльвира набиуллина, вячеслав володин
Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Политика, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин
В Госдуме прошла встреча депутатов с руководством Центробанка
Набиуллина и руководство Центробанка провели встречу с депутатами Госдумы