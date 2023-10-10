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В Госдуме прошла встреча депутатов с руководством Центробанка - РИА Новости, 10.10.2023
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11:39 10.10.2023 (обновлено: 12:01 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/tsentrobank-1901699175.html
В Госдуме прошла встреча депутатов с руководством Центробанка
В Госдуме прошла встреча депутатов с руководством Центробанка - РИА Новости, 10.10.2023
В Госдуме прошла встреча депутатов с руководством Центробанка
В Госдуме прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ, сообщила пресс-служба Госдумы журналистам. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:39
2023-10-10T12:01
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
политика
эльвира набиуллина
вячеслав володин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Госдуме прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ, сообщила пресс-служба Госдумы журналистам."В Государственной Думе прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ. Во встрече приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководители всех думских фракций и председатели профильных комитетов", - говорится в сообщении."У нас с вами накопилось много вопросов к Центробанку, давайте сегодня их обсудим с тем, чтобы выработать решения", - сказал спикер ГД Вячеслав Володин в начале встречи. Отмечается, что обсуждались текущие проблемы и задачи в рамках совместной работы по вопросам денежно-кредитной политики, а также социально-экономического развития страны.
https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html
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госдума рф, центральный банк рф (цб рф), политика, эльвира набиуллина, вячеслав володин
Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Политика, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин
В Госдуме прошла встреча депутатов с руководством Центробанка

Набиуллина и руководство Центробанка провели встречу с депутатами Госдумы

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииГлава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами Госдумы. 10 октября 2023
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами Госдумы. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами Госдумы. 10 октября 2023
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Госдуме прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ, сообщила пресс-служба Госдумы журналистам.
"В Государственной Думе прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ. Во встрече приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководители всех думских фракций и председатели профильных комитетов", - говорится в сообщении.
"У нас с вами накопилось много вопросов к Центробанку, давайте сегодня их обсудим с тем, чтобы выработать решения", - сказал спикер ГД Вячеслав Володин в начале встречи. Отмечается, что обсуждались текущие проблемы и задачи в рамках совместной работы по вопросам денежно-кредитной политики, а также социально-экономического развития страны.
Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. 16 июня 2017 года - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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Госдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ПолитикаЭльвира НабиуллинаВячеслав Володин
 
 
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