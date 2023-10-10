https://ria.ru/20231010/tsentrobank-1901699175.html

В Госдуме прошла встреча депутатов с руководством Центробанка

В Госдуме прошла встреча депутатов с руководством Центробанка - РИА Новости, 10.10.2023

В Госдуме прошла встреча депутатов с руководством Центробанка

В Госдуме прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ, сообщила пресс-служба Госдумы журналистам. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:39

2023-10-10T11:39

2023-10-10T12:01

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

политика

эльвира набиуллина

вячеслав володин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Госдуме прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ, сообщила пресс-служба Госдумы журналистам."В Государственной Думе прошла встреча депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ. Во встрече приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководители всех думских фракций и председатели профильных комитетов", - говорится в сообщении."У нас с вами накопилось много вопросов к Центробанку, давайте сегодня их обсудим с тем, чтобы выработать решения", - сказал спикер ГД Вячеслав Володин в начале встречи. Отмечается, что обсуждались текущие проблемы и задачи в рамках совместной работы по вопросам денежно-кредитной политики, а также социально-экономического развития страны.

https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, центральный банк рф (цб рф), политика, эльвира набиуллина, вячеслав володин