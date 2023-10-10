Израиль заявил о поражении более чем 200 целей в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (IDF) заявила во вторник, что за ночь самолеты нанесли авиаудары по более чем 200 объектам в секторе Газа, принадлежащим ХАМАС и "Исламскому джихаду"."За ночь десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Римале и Хан Юнисе", - сообщила армия в пресс-релизе. Военные утверждают, что эти два района используются как "террористические хабы", значительное число терактов запускались оттуда.В частности, ВВС нанесли удары по хранилищу оружия ХАМАС в мечети, командному центру ХАМАС в другой мечети, несколько "оперативным квартирам" ХАМАС, инфраструктуре, использовавшуюся высокопоставленным членом организации, а также "террористической инфраструктуре" "Исламского джихада", отмечается в заявлении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (IDF) заявила во вторник, что за ночь самолеты нанесли авиаудары по более чем 200 объектам в секторе Газа, принадлежащим ХАМАС и "Исламскому джихаду".
"За ночь десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Римале и Хан Юнисе", - сообщила армия в пресс-релизе. Военные утверждают, что эти два района используются как "террористические хабы", значительное число терактов запускались оттуда.
В частности, ВВС нанесли удары по хранилищу оружия ХАМАС в мечети, командному центру ХАМАС в другой мечети, несколько "оперативным квартирам" ХАМАС, инфраструктуре, использовавшуюся высокопоставленным членом организации, а также "террористической инфраструктуре" "Исламского джихада", отмечается в заявлении.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФСергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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