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Израиль заявил о гибели высокопоставленного офицера в ходе боев

Израиль заявил о гибели высокопоставленного офицера в ходе боев - РИА Новости, 10.10.2023

Израиль заявил о гибели высокопоставленного офицера в ходе боев

Армия обороны Израиля заявила о гибели заместителя командира 300-й бригады Алима Абдаллаха в ходе столкновения с бойцами, которые якобы проникли в Израиль с... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T01:49

2023-10-10T01:49

2023-10-10T02:07

израиль

ливан

ссср

биньямин нетаньяху

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о гибели заместителя командира 300-й бригады Алима Абдаллаха в ходе столкновения с бойцами, которые якобы проникли в Израиль с территории Ливана. "Заместитель командира 300-й бригады подполковник Алим Абдаллах был убит сегодня (в понедельник) во время столкновения с террористами, проникшими из Ливана на территорию Израиля", - говорится в заявлении ведомства.Вооруженное крыло движения "Исламский джихад" "Бригады Аль-Кудс" заявило, что израильский офицер был убит в ходе операции, осуществленной их формированием на приграничной с Ливаном территории.Ранее Ливанское агентство новостей сообщило, что Израиль обстрелял из артиллерии ряд районов на юге Ливана. В ответ ливанское движение "Хезболла" нанесло удары по северу Израиля. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/tsakhal-1901640058.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901639895.html

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израиль, ливан, ссср, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире