СМИ: ЦАХАЛ заявил о 1,5 тысячах убитых бойцов палестинских группировок
i24: армия Израиля заявила о 1,5 тысячах убитых бойцов палестинских группировок
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о 1,5 тысячах убитых бойцов палестинских группировок, сообщает телеканал i24.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя палестинского движения ХАМАС сообщило, что движение в ходе операции задействовало почти 2 тысячи бойцов, в секторе Газа их 40 тысяч.
"Армия обороны Израиля подтверждает: тела по меньшей мере 1,5 тысячи террористов были обнаружены в районе вокруг (сектора) Газа", - говорится в сообщении телеканала.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.