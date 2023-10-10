https://ria.ru/20231010/tsakhal-1901640058.html

СМИ: ЦАХАЛ заявил о 1,5 тысячах убитых бойцов палестинских группировок

СМИ: ЦАХАЛ заявил о 1,5 тысячах убитых бойцов палестинских группировок - РИА Новости, 10.10.2023

СМИ: ЦАХАЛ заявил о 1,5 тысячах убитых бойцов палестинских группировок

Армия обороны Израиля заявила о 1,5 тысячах убитых бойцов палестинских группировок, сообщает телеканал i24. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T01:34

2023-10-10T01:34

2023-10-10T01:34

израиль

ссср

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о 1,5 тысячах убитых бойцов палестинских группировок, сообщает телеканал i24. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя палестинского движения ХАМАС сообщило, что движение в ходе операции задействовало почти 2 тысячи бойцов, в секторе Газа их 40 тысяч. "Армия обороны Израиля подтверждает: тела по меньшей мере 1,5 тысячи террористов были обнаружены в районе вокруг (сектора) Газа", - говорится в сообщении телеканала. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901639895.html

https://ria.ru/20231010/ssha-1901638895.html

израиль

ссср

палестина

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израиль, ссср, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире