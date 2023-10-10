https://ria.ru/20231010/trevoga-1901882428.html

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2023

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T22:05

2023-10-10T22:05

2023-10-10T22:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

полтавская область

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в Полтавской области прозвучала в 21.29 (совпадает с мск), через пару минут сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. В 21.46 тревогу объявили в Днепропетровском регионе. Ранее тревогу объявляли в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, но позднее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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полтавская область

днепропетровская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, полтавская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф