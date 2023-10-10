https://ria.ru/20231010/trevoga-1901882428.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2023
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T22:05
2023-10-10T22:05
2023-10-10T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в Полтавской области прозвучала в 21.29 (совпадает с мск), через пару минут сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. В 21.46 тревогу объявили в Днепропетровском регионе. Ранее тревогу объявляли в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, но позднее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу