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В Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 10.10.2023
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19:04 10.10.2023 (обновлено: 19:13 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/trevoga-1901857068.html
В Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги
В Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 10.10.2023
В Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги второй раз за полчаса прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщает армия. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:04
2023-10-10T19:13
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ашкелон
палестина
биньямин нетаньяху
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги второй раз за полчаса прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщает армия.Во вторник сирены уже неоднократно звучали в городе после того, как бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) угрожали нанести ракетные удары по городу в 17.00, а также призывали население эвакуироваться."Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - информирует Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале. Армия выпустила два сообщения о включении сирен с разницей в пять минут.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 830. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/kupol-1901492733.html
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ашкелон, палестина, биньямин нетаньяху, сергей лавров, оон, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ашкелон, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, ООН, Хамас
В Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги

В Ашкелоне второй раз за полчаса прозвучали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПоследствия попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле
Последствия попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Последствия попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги второй раз за полчаса прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщает армия.
Во вторник сирены уже неоднократно звучали в городе после того, как бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) угрожали нанести ракетные удары по городу в 17.00, а также призывали население эвакуироваться.
Отражение ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Эксперт объяснил, как ХАМАС сумел прорвать израильский "Железный купол"
9 октября, 13:28
"Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - информирует Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале. Армия выпустила два сообщения о включении сирен с разницей в пять минут.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 830. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАшкелонПалестинаБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровООНХамас
 
 
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