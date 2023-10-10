https://ria.ru/20231010/terakt-1901635594.html
КНДР осудила нападение на военное училище в Хомсе
КНДР осудила нападение на военное училище в Хомсе - РИА Новости, 10.10.2023
КНДР осудила нападение на военное училище в Хомсе
МИД КНДР осудил террористическую атаку в Сирии, приведшую к многочисленным жертвам, и выразил глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших, сообщило... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T00:16
2023-10-10T00:16
2023-10-10T00:27
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СЕУЛ, 10 окт – РИА Новости. МИД КНДР осудил террористическую атаку в Сирии, приведшую к многочисленным жертвам, и выразил глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Минобороны Сирии заявило 5 октября об атаке заминированных беспилотников на военное училище в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным сирийского минздрава, по меньшей мере 89 человек погибли, 277 получили ранения. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур. ЦТАК отмечает, что "чудовищный теракт" стал результатом "нездоровых попыток внешних и внутренних враждебных сил", которые стремятся создать "беспокойство и страх" в Сирии, чтобы свергнуть ее законные власти. "Мы решительно осуждаем этот теракт, повлекший многочисленные человеческие жертвы… выражаем глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших", - говорится в заявлении. КНДР также заверила, что неизменно выступает против всех форм и проявлений терроризма, а также выразила "твердую поддержку и солидарность" с сирийским правительством и народом, которые стойко борются против "вызовов и угроз враждебных сил". О каких силах идет речь, не уточняется.
https://ria.ru/20231006/terakt-1900936905.html
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сирия, хомс (город), оон, в мире
Сирия, Хомс (город), ООН, В мире
КНДР осудила нападение на военное училище в Хомсе
ЦТАК: МИД КНДР осудил теракт в Сирии, приведший к многочисленным жертвам
СЕУЛ, 10 окт – РИА Новости. МИД КНДР осудил террористическую атаку в Сирии, приведшую к многочисленным жертвам, и выразил глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Минобороны Сирии заявило 5 октября об атаке заминированных беспилотников на военное училище в Хомсе
во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным сирийского минздрава, по меньшей мере 89 человек погибли, 277 получили ранения. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН
и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур.
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ЦТАК отмечает, что "чудовищный теракт" стал результатом "нездоровых попыток внешних и внутренних враждебных сил", которые стремятся создать "беспокойство и страх" в Сирии, чтобы свергнуть ее законные власти.
"Мы решительно осуждаем этот теракт, повлекший многочисленные человеческие жертвы… выражаем глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших", - говорится в заявлении.
КНДР также заверила, что неизменно выступает против всех форм и проявлений терроризма, а также выразила "твердую поддержку и солидарность" с сирийским правительством и народом, которые стойко борются против "вызовов и угроз враждебных сил". О каких силах идет речь, не уточняется.
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