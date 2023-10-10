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В московском регионе ночью подморозило до минус 2,4 градуса - РИА Новости, 10.10.2023
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07:45 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/temperatura-1901653990.html
В московском регионе ночью подморозило до минус 2,4 градуса
В московском регионе ночью подморозило до минус 2,4 градуса - РИА Новости, 10.10.2023
В московском регионе ночью подморозило до минус 2,4 градуса
Минувшей ночью в московском регионе подморозило до минус 2,4 градуса, в Новой Москве - до минус 1,4 градуса, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T07:45
2023-10-10T07:45
новая москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минувшей ночью в московском регионе подморозило до минус 2,4 градуса, в Новой Москве - до минус 1,4 градуса, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшей ночью лёгкие морозцы наблюдались в западной и южной частях Подмосковья, а также в некоторых районах Новой Москвы. Самой холодной точкой на карте погоды региона стал Наро-Фоминск, там минимум составил минус 2,4 градуса. В Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила плюс 1,9, а в Новой Москве, в Михайловском столбики, термометров опустились до минус 1,4 градуса", - рассказал Леус. Он отметил, что ближайшей ночью отрицательные температуры будут наблюдаться на всей территории региона, в том числе и в Москве.
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новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус, москва, общество
Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Москва, Общество
В московском регионе ночью подморозило до минус 2,4 градуса

Синоптик Леус: в московском регионе ночью подморозило до минус 2,4 градуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУтренние заморозки
Утренние заморозки - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минувшей ночью в московском регионе подморозило до минус 2,4 градуса, в Новой Москве - до минус 1,4 градуса, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшей ночью лёгкие морозцы наблюдались в западной и южной частях Подмосковья, а также в некоторых районах Новой Москвы. Самой холодной точкой на карте погоды региона стал Наро-Фоминск, там минимум составил минус 2,4 градуса. В Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила плюс 1,9, а в Новой Москве, в Михайловском столбики, термометров опустились до минус 1,4 градуса", - рассказал Леус.
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Он отметил, что ближайшей ночью отрицательные температуры будут наблюдаться на всей территории региона, в том числе и в Москве.
 
Новая МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусМоскваОбщество
 
 
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