https://ria.ru/20231010/temperatura-1901653990.html

В московском регионе ночью подморозило до минус 2,4 градуса

В московском регионе ночью подморозило до минус 2,4 градуса - РИА Новости, 10.10.2023

В московском регионе ночью подморозило до минус 2,4 градуса

Минувшей ночью в московском регионе подморозило до минус 2,4 градуса, в Новой Москве - до минус 1,4 градуса, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T07:45

2023-10-10T07:45

2023-10-10T07:45

новая москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минувшей ночью в московском регионе подморозило до минус 2,4 градуса, в Новой Москве - до минус 1,4 градуса, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Минувшей ночью лёгкие морозцы наблюдались в западной и южной частях Подмосковья, а также в некоторых районах Новой Москвы. Самой холодной точкой на карте погоды региона стал Наро-Фоминск, там минимум составил минус 2,4 градуса. В Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила плюс 1,9, а в Новой Москве, в Михайловском столбики, термометров опустились до минус 1,4 градуса", - рассказал Леус. Он отметил, что ближайшей ночью отрицательные температуры будут наблюдаться на всей территории региона, в том числе и в Москве.

https://ria.ru/20231006/pogoda-1901033434.html

новая москва

московская область (подмосковье)

москва

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