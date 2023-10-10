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В Таиланде остаются около десяти тысяч израильских туристов
В Таиланде остаются около десяти тысяч израильских туристов - РИА Новости, 10.10.2023
В Таиланде остаются около десяти тысяч израильских туристов
Около 10 тысяч туристов из Израиля остаются в Таиланде на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:26
2023-10-10T12:26
2023-10-10T12:28
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Около 10 тысяч туристов из Израиля остаются в Таиланде на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на официальных представителей туристической индустрии Таиланда. Как утверждает министр туризма и спорта Таиланда Судаван Вангсупхакийкосол, израильская авиакомпания El Al Israel Airlines продолжит осуществлять регулярные авиарейсы. В неделю запланировано 11 авиарейсов между Израилем и Таиландом, из них восемь-девять будут отправляться в Бангкок и два-три – в Пхукет. Вместе с тем большинство авиаперевозчиков переносят или отменяют рейсы между странами. По словам заместителя губернатора Туристического Управления Таиланда, (ТАТ) Сирипакорна Чосамута, почти все билеты из Таиланда забронированы, и на фоне высокого спроса они могут скоро закончиться. В этом случае власти совместно с представителями частного сектора предоставят место временного проживания и питание оставшимся в стране гражданам Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
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новости - туризм, туризм, туристы, израиль, таиланд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Израиль, Таиланд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Таиланде остаются около десяти тысяч израильских туристов
В Таиланде остаются около 10 тысяч туристов из Израиля, авиабилеты заканчиваются