https://ria.ru/20231010/tailand-1901717686.html

В Таиланде остаются около десяти тысяч израильских туристов

В Таиланде остаются около десяти тысяч израильских туристов - РИА Новости, 10.10.2023

В Таиланде остаются около десяти тысяч израильских туристов

Около 10 тысяч туристов из Израиля остаются в Таиланде на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:26

2023-10-10T12:26

2023-10-10T12:28

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

израиль

таиланд

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c78cb8f1338678e9ab0d09aa0dbeb.jpg

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Около 10 тысяч туристов из Израиля остаются в Таиланде на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на официальных представителей туристической индустрии Таиланда. Как утверждает министр туризма и спорта Таиланда Судаван Вангсупхакийкосол, израильская авиакомпания El Al Israel Airlines продолжит осуществлять регулярные авиарейсы. В неделю запланировано 11 авиарейсов между Израилем и Таиландом, из них восемь-девять будут отправляться в Бангкок и два-три – в Пхукет. Вместе с тем большинство авиаперевозчиков переносят или отменяют рейсы между странами. По словам заместителя губернатора Туристического Управления Таиланда, (ТАТ) Сирипакорна Чосамута, почти все билеты из Таиланда забронированы, и на фоне высокого спроса они могут скоро закончиться. В этом случае власти совместно с представителями частного сектора предоставят место временного проживания и питание оставшимся в стране гражданам Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

израиль

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, израиль, таиланд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году