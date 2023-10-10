https://ria.ru/20231010/tailand-1901651157.html
СМИ: в ходе операции ХАМАС в Израиле погибли не менее 18 граждан Таиланда
СМИ: в ходе операции ХАМАС в Израиле погибли не менее 18 граждан Таиланда - РИА Новости, 10.10.2023
СМИ: в ходе операции ХАМАС в Израиле погибли не менее 18 граждан Таиланда
По меньшей мере 18 граждан Таиланда погибли в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Bangkok Post. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T07:09
2023-10-10T07:09
2023-10-10T07:09
израиль
таиланд
палестина
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. По меньшей мере 18 граждан Таиланда погибли в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Bangkok Post. Ранее правительство страны сообщало, что 12 граждан были убиты, девять ранены и еще 11 пропали за минувшие выходные. Десятки людей взяты в заложники. "Подтвержденное число погибших из-за нападения ХАМАС на Израиль тайцев возросло до 18", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на замминистра иностранных дел Таиланда Джаккафонга Сангмани. По его словам, более 3 тысяч граждан Таиланда согласились на эвакуацию из Израиля. Первая группа граждан, как ожидается, вернется домой 12 октября. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/posrednichestvo-1901649155.html
https://ria.ru/20231010/evakuatsiya-1901635997.html
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израиль, таиланд, палестина, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Таиланд, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: в ходе операции ХАМАС в Израиле погибли не менее 18 граждан Таиланда
BP: в результате операции ХАМАС в Израиле погибли не менее 18 граждан Таиланда
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
По меньшей мере 18 граждан Таиланда погибли в результате эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Bangkok Post.
Ранее правительство страны сообщало, что 12 граждан были убиты, девять ранены и еще 11 пропали за минувшие выходные. Десятки людей взяты в заложники.
Источник: Турция выразила Израилю и Палестине готовность стать посредником
"Подтвержденное число погибших из-за нападения ХАМАС
на Израиль
тайцев возросло до 18", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на замминистра иностранных дел Таиланда Джаккафонга Сангмани.
По его словам, более 3 тысяч граждан Таиланда согласились на эвакуацию из Израиля. Первая группа граждан, как ожидается, вернется домой 12 октября.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
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Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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