https://ria.ru/20231010/sredstva-1901867156.html

В ХАМАС призвали арабские страны выделить средства для сектора Газа

В ХАМАС призвали арабские страны выделить средства для сектора Газа - РИА Новости, 10.10.2023

В ХАМАС призвали арабские страны выделить средства для сектора Газа

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства для поддержки сектора Газа, говорится в заявлении, которое... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T20:02

2023-10-10T20:02

2023-10-10T20:10

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

исмаил хания

ахмед абуль гейт

лига арабских государств

оон

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901216820_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_550c5af7efe132c242d3c23de2850b40.jpg

КАИР, 10 окт - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства для поддержки сектора Газа, говорится в заявлении, которое опубликовало движение.Согласно заявлению, Хания отправил президентам и лидерам арабских стран и генсеку Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеду Абуль Гейту политический меморандум по операции "Потоп Аль-Аксы"."В меморандуме глава движения попросил наши арабские государства принять решения, которые защищают права нашего народа в сопротивлении оккупации (Израилю - ред.) и его право на свободу и независимость, а также выделить бюджеты для поддержки нашего народа в секторе Газа", - сообщается в заявлении ХАМАС.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/organizatsiya-1901865225.html

https://ria.ru/20231010/izrailtyane-1901837636.html

израиль

палестина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исмаил хания, ахмед абуль гейт, лига арабских государств, оон, израиль, палестина, сша, биньямин нетаньяху