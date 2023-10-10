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В ХАМАС призвали арабские страны выделить средства для сектора Газа - РИА Новости, 10.10.2023
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20:02 10.10.2023 (обновлено: 20:10 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/sredstva-1901867156.html
В ХАМАС призвали арабские страны выделить средства для сектора Газа
В ХАМАС призвали арабские страны выделить средства для сектора Газа - РИА Новости, 10.10.2023
В ХАМАС призвали арабские страны выделить средства для сектора Газа
Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства для поддержки сектора Газа, говорится в заявлении, которое... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T20:02
2023-10-10T20:10
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
исмаил хания
ахмед абуль гейт
лига арабских государств
оон
израиль
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КАИР, 10 окт - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства для поддержки сектора Газа, говорится в заявлении, которое опубликовало движение.Согласно заявлению, Хания отправил президентам и лидерам арабских стран и генсеку Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеду Абуль Гейту политический меморандум по операции "Потоп Аль-Аксы"."В меморандуме глава движения попросил наши арабские государства принять решения, которые защищают права нашего народа в сопротивлении оккупации (Израилю - ред.) и его право на свободу и независимость, а также выделить бюджеты для поддержки нашего народа в секторе Газа", - сообщается в заявлении ХАМАС.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/organizatsiya-1901865225.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исмаил хания, ахмед абуль гейт, лига арабских государств, оон, израиль, палестина, сша, биньямин нетаньяху
В мире, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Исмаил Хания, Ахмед Абуль Гейт, Лига арабских государств, ООН, Израиль, Палестина, США, Биньямин Нетаньяху
В ХАМАС призвали арабские страны выделить средства для сектора Газа

Глава политбюро ХАМАС призвал арабские страны выделить средства для сектора Газа

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 10 окт - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал арабские страны выделить средства для поддержки сектора Газа, говорится в заявлении, которое опубликовало движение.
Согласно заявлению, Хания отправил президентам и лидерам арабских стран и генсеку Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеду Абуль Гейту политический меморандум по операции "Потоп Аль-Аксы".
"В меморандуме глава движения попросил наши арабские государства принять решения, которые защищают права нашего народа в сопротивлении оккупации (Израилю - ред.) и его право на свободу и независимость, а также выделить бюджеты для поддержки нашего народа в секторе Газа", - сообщается в заявлении ХАМАС.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Швейцарии требуют классифицировать ХАМАС как террористическую организацию
Вчера, 19:54
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИсмаил ХанияАхмед Абуль ГейтЛига арабских государствООНИзраильПалестинаСШАБиньямин Нетаньяху
 
 
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