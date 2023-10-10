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Российские силы уничтожили в районе Торского участка около 60 боевиков ВСУ
Российские силы уничтожили в районе Торского участка около 60 боевиков ВСУ - РИА Новости, 10.10.2023
Российские силы уничтожили в районе Торского участка около 60 боевиков ВСУ
Российские военные на краснолиманском направлении сорвали и отразили шесть атак противника, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T05:06
2023-10-10T05:06
2023-10-10T05:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российские военные на краснолиманском направлении сорвали и отразили шесть атак противника, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук. "На краснолиманском направлении в районе Торского участка Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ). Потери украинских войск составили около 60 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины", - сказал Савчук.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские силы уничтожили в районе Торского участка около 60 боевиков ВСУ
Российские силы отразили шесть атак ВСУ у Торского участка, уничтожив 60 солдат
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российские военные на краснолиманском направлении сорвали и отразили шесть атак противника, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук.
"На краснолиманском направлении в районе Торского участка Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ). Потери украинских войск составили около 60 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины", - сказал Савчук.