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Российские силы уничтожили в районе Торского участка около 60 боевиков ВСУ - РИА Новости, 10.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/spetsoperatsiya-1901647629.html
Российские силы уничтожили в районе Торского участка около 60 боевиков ВСУ
Российские силы уничтожили в районе Торского участка около 60 боевиков ВСУ - РИА Новости, 10.10.2023
Российские силы уничтожили в районе Торского участка около 60 боевиков ВСУ
Российские военные на краснолиманском направлении сорвали и отразили шесть атак противника, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T05:06
2023-10-10T05:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российские военные на краснолиманском направлении сорвали и отразили шесть атак противника, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук. "На краснолиманском направлении в районе Торского участка Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ). Потери украинских войск составили около 60 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины", - сказал Савчук.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские силы уничтожили в районе Торского участка около 60 боевиков ВСУ

Российские силы отразили шесть атак ВСУ у Торского участка, уничтожив 60 солдат

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российские военные на краснолиманском направлении сорвали и отразили шесть атак противника, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук.
"На краснолиманском направлении в районе Торского участка Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ). Потери украинских войск составили около 60 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины", - сказал Савчук.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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