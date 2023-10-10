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Российские силы уничтожили в районе Торского участка около 60 боевиков ВСУ

Российские силы уничтожили в районе Торского участка около 60 боевиков ВСУ - РИА Новости, 10.10.2023

Российские силы уничтожили в районе Торского участка около 60 боевиков ВСУ

Российские военные на краснолиманском направлении сорвали и отразили шесть атак противника, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T05:06

2023-10-10T05:06

2023-10-10T05:06

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российские военные на краснолиманском направлении сорвали и отразили шесть атак противника, ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук. "На краснолиманском направлении в районе Торского участка Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ). Потери украинских войск составили около 60 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины", - сказал Савчук.

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2023

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россия, вооруженные силы украины, в мире