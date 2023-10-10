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Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 10.10.2023
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07:54 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/shpionazh-1901654285.html
Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 10.10.2023
Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Приморья, причастного к шпионажу в интересах минобороны Украины и передаче данных украинское военной разведке, он... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T07:54
2023-10-10T07:54
россия
фсб
украина
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Приморья, причастного к шпионажу в интересах минобороны Украины и передаче данных украинское военной разведке, он арестован, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ФСБ РФ."ФСБ РФ пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", - сказал собеседник.По его словам, мужчина осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности РФ, в том числе "при проведении акций прямого воздействия".В управлении отметили, что следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ - "государственная измена". Обвиняемый задержан, его заключили под стражу.
https://ria.ru/20231005/fsb-1900597854.html
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россия, фсб, украина, приморский край
Россия, ФСБ, Украина, Приморский край
Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ арестовала жителя Приморья по обвинению в шпионаже в пользу Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Приморья, причастного к шпионажу в интересах минобороны Украины и передаче данных украинское военной разведке, он арестован, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ФСБ РФ.
«
"ФСБ РФ пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", - сказал собеседник.
По его словам, мужчина осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности РФ, в том числе "при проведении акций прямого воздействия".
В управлении отметили, что следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ - "государственная измена". Обвиняемый задержан, его заключили под стражу.
Задержание жителя Владимирской области, передававшего сведения украинским спецслужбам - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины
5 октября, 09:50
 
РоссияФСБУкраинаПриморский край
 
 
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