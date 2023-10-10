https://ria.ru/20231010/shkola-1901676575.html

В подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу

В подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу - РИА Новости, 10.10.2023

В подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу

В Технологическом университете имени А.А. Леонова в подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу, программа по ее развитию уже активно... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:45

2023-10-10T10:45

2023-10-10T11:11

королев

технологии

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Технологическом университете имени А.А. Леонова в подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу, программа по ее развитию уже активно разрабатывается, сообщает пресс-служба главы городского округа. В ближайших планах вуза – участие в конкурсном отборе на получение гранта Минобрнауки РФ на эти цели. Победа в конкурсе даст возможность участвовать в федеральном проекте "Передовые инженерные школы", цель которого - обеспечить экспортно-ориентированные секторы экономики страны высококвалифицированными кадрами, создавать новые виды высокотехнологичной продукции в партнерстве с бизнесом. Сумма гранта – более 10 миллиардов рублей. Как отметили в пресс-службе, шансы королевцев на победу достаточно высоки. Создание на базе университета Передовой инженерной школы "Новые материалы и технологии их использования при разработке и производстве изделий ракетной техники" поддерживают такие ведущие предприятия наукограда, как АО "Композит", АО "Научно-производственное объединение измерительной техники", ООО "Центр безопасности информации". Предполагается, что софинансирование со стороны предприятий-партнеров проекта составит более 200 миллионов рублей. Всего же на развитие Передовой инженерной школы планируется направить более два миллиардов рублей. "Этот и другие масштабные проекты призваны помочь университету стать многофункциональным технологическим центром по решению актуальных наукоемких инженерных задач в интересах высокотехнологичных компаний и организаций-лидеров по разработке и производству ракетной техники", - отметили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20230927/korolev-1898930978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

королев, технологии