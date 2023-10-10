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В подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу - РИА Новости, 10.10.2023
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10:45 10.10.2023 (обновлено: 11:11 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/shkola-1901676575.html
В подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу
В подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу - РИА Новости, 10.10.2023
В подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу
В Технологическом университете имени А.А. Леонова в подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу, программа по ее развитию уже активно... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:45
2023-10-10T11:11
королев
технологии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Технологическом университете имени А.А. Леонова в подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу, программа по ее развитию уже активно разрабатывается, сообщает пресс-служба главы городского округа. В ближайших планах вуза – участие в конкурсном отборе на получение гранта Минобрнауки РФ на эти цели. Победа в конкурсе даст возможность участвовать в федеральном проекте "Передовые инженерные школы", цель которого - обеспечить экспортно-ориентированные секторы экономики страны высококвалифицированными кадрами, создавать новые виды высокотехнологичной продукции в партнерстве с бизнесом. Сумма гранта – более 10 миллиардов рублей. Как отметили в пресс-службе, шансы королевцев на победу достаточно высоки. Создание на базе университета Передовой инженерной школы "Новые материалы и технологии их использования при разработке и производстве изделий ракетной техники" поддерживают такие ведущие предприятия наукограда, как АО "Композит", АО "Научно-производственное объединение измерительной техники", ООО "Центр безопасности информации". Предполагается, что софинансирование со стороны предприятий-партнеров проекта составит более 200 миллионов рублей. Всего же на развитие Передовой инженерной школы планируется направить более два миллиардов рублей. "Этот и другие масштабные проекты призваны помочь университету стать многофункциональным технологическим центром по решению актуальных наукоемких инженерных задач в интересах высокотехнологичных компаний и организаций-лидеров по разработке и производству ракетной техники", - отметили в пресс-службе.
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королев, технологии
Королев, Технологии

В подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу

© Фото : Пресс-служба главы городского округа КоролевТехнологический университет имени А.А. Леонова в Королеве
Технологический университет имени А.А. Леонова в Королеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Пресс-служба главы городского округа Королев
Технологический университет имени А.А. Леонова в Королеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Технологическом университете имени А.А. Леонова в подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу, программа по ее развитию уже активно разрабатывается, сообщает пресс-служба главы городского округа.
В ближайших планах вуза – участие в конкурсном отборе на получение гранта Минобрнауки РФ на эти цели. Победа в конкурсе даст возможность участвовать в федеральном проекте "Передовые инженерные школы", цель которого - обеспечить экспортно-ориентированные секторы экономики страны высококвалифицированными кадрами, создавать новые виды высокотехнологичной продукции в партнерстве с бизнесом. Сумма гранта – более 10 миллиардов рублей.
Как отметили в пресс-службе, шансы королевцев на победу достаточно высоки. Создание на базе университета Передовой инженерной школы "Новые материалы и технологии их использования при разработке и производстве изделий ракетной техники" поддерживают такие ведущие предприятия наукограда, как АО "Композит", АО "Научно-производственное объединение измерительной техники", ООО "Центр безопасности информации".
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Предполагается, что софинансирование со стороны предприятий-партнеров проекта составит более 200 миллионов рублей. Всего же на развитие Передовой инженерной школы планируется направить более два миллиардов рублей.
"Этот и другие масштабные проекты призваны помочь университету стать многофункциональным технологическим центром по решению актуальных наукоемких инженерных задач в интересах высокотехнологичных компаний и организаций-лидеров по разработке и производству ракетной техники", - отметили в пресс-службе.
 
КоролевТехнологии
 
 
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