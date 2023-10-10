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Сбивший двух детей житель Чебоксар отделался годом ограничения свободы - РИА Новости, 10.10.2023
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17:14 10.10.2023 (обновлено: 19:07 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/sbivshiy-1901827316.html
Сбивший двух детей житель Чебоксар отделался годом ограничения свободы
Сбивший двух детей житель Чебоксар отделался годом ограничения свободы - РИА Новости, 10.10.2023
Сбивший двух детей житель Чебоксар отделался годом ограничения свободы
Водитель, на большой скорости сбивший двух детей на пешеходном переходе в Чебоксарах, осужден на год ограничения свободы, прокуратура Чувашии, возможно,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:14
2023-10-10T19:07
происшествия
чебоксары
toyota corolla
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Водитель, на большой скорости сбивший двух детей на пешеходном переходе в Чебоксарах, осужден на год ограничения свободы, прокуратура Чувашии, возможно, обжалует слишком мягкий приговор, сообщает пресс-служба ведомства.Судом установлено, что 19 мая житель Чебоксар, управляя Toyota Camry и двигаясь по Солнечному бульвару со скоростью 103 километра в час, сбил двух малолетних детей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу, они получили тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам"). Подсудимый вину признал, заявив, что "не заметил переходящих через дорогу детей". В ходе судебного следствия он частично возместил моральный вред (по 270 тысяч рублей каждому). &quot;Суд назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на один год. После проверки прокуратурой приговора &lt;…&gt; будет решен вопрос о наличии оснований для его обжалования, в том числе по мотивам чрезмерной мягкости назначенного наказания&quot;, — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231008/dtp-1901312748.html
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происшествия, чебоксары, toyota corolla, россия
Происшествия, Чебоксары, Toyota Corolla, Россия
Сбивший двух детей житель Чебоксар отделался годом ограничения свободы

Сбивший двух детей на 103 км/ч чебоксарец отделался годом ограничения свободы

© Фото : Прокуратура Чувашии/TelegramПешеходный переход в микрорайоне Солнечный города Чебоксары, где водитель сбил двух детей
Пешеходный переход в микрорайоне Солнечный города Чебоксары, где водитель сбил двух детей - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Прокуратура Чувашии/Telegram
Пешеходный переход в микрорайоне Солнечный города Чебоксары, где водитель сбил двух детей
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Водитель, на большой скорости сбивший двух детей на пешеходном переходе в Чебоксарах, осужден на год ограничения свободы, прокуратура Чувашии, возможно, обжалует слишком мягкий приговор, сообщает пресс-служба ведомства.
Судом установлено, что 19 мая житель Чебоксар, управляя Toyota Camry и двигаясь по Солнечному бульвару со скоростью 103 километра в час, сбил двух малолетних детей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу, они получили тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам").
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Подсудимый вину признал, заявив, что "не заметил переходящих через дорогу детей". В ходе судебного следствия он частично возместил моральный вред (по 270 тысяч рублей каждому).
«

"Суд назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на один год. После проверки прокуратурой приговора <…> будет решен вопрос о наличии оснований для его обжалования, в том числе по мотивам чрезмерной мягкости назначенного наказания", — говорится в сообщении.

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