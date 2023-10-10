https://ria.ru/20231010/rheinmetall-1901689372.html
Rheinmetall получил заказ на 150 тысяч боеприпасов для Украины
Rheinmetall получил заказ на 150 тысяч боеприпасов для Украины - РИА Новости, 10.10.2023
Rheinmetall получил заказ на 150 тысяч боеприпасов для Украины
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил во вторник, что им был получен заказ от правительства Германии на 150 тысяч боеприпасов, предназначенных для... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:33
2023-10-10T11:33
2023-10-10T11:33
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил во вторник, что им был получен заказ от правительства Германии на 150 тысяч боеприпасов, предназначенных для Украины. "Компания Rheinmetall получила заказ на поставку более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов", - говорится в заявлении. Заказ, ставший третьим по счету в рамках рамочного соглашения концерна в бундесвером, подразумевает поставку более 100 тысяч боеприпасов 155-мм калибра, а также осколочно-фугасных снарядов DM121 того же калибра. "И то, и другое предназначено для Украины, а заказчиком является федеральное правительство (Германии - ред.)", - сказано в заявлении. Несколько десятков тысяч боеприпасов планируется поставить уже в этом году, а остальное - в следующем. Сумма заказа составляет несколько сотен миллионов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231005/razvedsistemy-1900585020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, германия, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Rheinmetall получил заказ на 150 тысяч боеприпасов для Украины
Правительство Германии заказало Rheinmetall 150 тысяч боеприпасов для ВСУ
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил во вторник, что им был получен заказ от правительства Германии на 150 тысяч боеприпасов, предназначенных для Украины.
"Компания Rheinmetall получила заказ на поставку более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов", - говорится в заявлении.
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Заказ, ставший третьим по счету в рамках рамочного соглашения концерна в бундесвером, подразумевает поставку более 100 тысяч боеприпасов 155-мм калибра, а также осколочно-фугасных снарядов DM121 того же калибра. "И то, и другое предназначено для Украины, а заказчиком является федеральное правительство (Германии - ред.)", - сказано в заявлении.
Несколько десятков тысяч боеприпасов планируется поставить уже в этом году, а остальное - в следующем. Сумма заказа составляет несколько сотен миллионов евро.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии, Италии
, других стран.
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