https://ria.ru/20231010/rgo-1901535377.html

РГО объявит победителей IX фотоконкурса "Самая красивая страна"

РГО объявит победителей IX фотоконкурса "Самая красивая страна" - РИА Новости, 10.10.2023

РГО объявит победителей IX фотоконкурса "Самая красивая страна"

РГО готовится 12 октября объявить победителей IX ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T04:42

2023-10-10T04:42

2023-10-10T00:14

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. РГО готовится 12 октября объявить победителей IX ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба организации.Торжественная церемония награждения победителей состоится в московской галерее "Триумф"."Фотографии обнажают хрупкость, уязвимость и незащищенность природы России, пробуждают у зрителей чувство ответственности за ее сохранение, воспитывают уважительное, а не потребительское отношение к живому миру. По представленной природной тематике фотоконкурс РГО является самым масштабным в мире", – отметили в РГО.Участником конкурса мог стать любой гражданин. Единственное условие – снимок должен быть сделан на территории РФ.Работы конкурсантов оценивают фотографы дикой природы Сергей Горшков, Константин Шатенев, Марко Урсо и Эндрю Паркинсон, тревел-фотограф Сергей Анисимов, автор научно-просветительских проектов Ольга Мичи, летчик-космонавт РФ Иван Вагнер, актеры и режиссеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, а также президент РГО Сергей Шойгу.Победители получат по 250 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230804/simushir-1888103662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, россия, русское географическое общество, фотография