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РГО объявит победителей IX фотоконкурса "Самая красивая страна" - РИА Новости, 10.10.2023
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Туризм
 
04:42 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/rgo-1901535377.html
РГО объявит победителей IX фотоконкурса "Самая красивая страна"
РГО объявит победителей IX фотоконкурса "Самая красивая страна" - РИА Новости, 10.10.2023
РГО объявит победителей IX фотоконкурса "Самая красивая страна"
РГО готовится 12 октября объявить победителей IX ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T04:42
2023-10-10T00:14
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. РГО готовится 12 октября объявить победителей IX ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба организации.Торжественная церемония награждения победителей состоится в московской галерее "Триумф"."Фотографии обнажают хрупкость, уязвимость и незащищенность природы России, пробуждают у зрителей чувство ответственности за ее сохранение, воспитывают уважительное, а не потребительское отношение к живому миру. По представленной природной тематике фотоконкурс РГО является самым масштабным в мире", – отметили в РГО.Участником конкурса мог стать любой гражданин. Единственное условие – снимок должен быть сделан на территории РФ.Работы конкурсантов оценивают фотографы дикой природы Сергей Горшков, Константин Шатенев, Марко Урсо и Эндрю Паркинсон, тревел-фотограф Сергей Анисимов, автор научно-просветительских проектов Ольга Мичи, летчик-космонавт РФ Иван Вагнер, актеры и режиссеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, а также президент РГО Сергей Шойгу.Победители получат по 250 тысяч рублей.
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новости - туризм, россия, русское географическое общество, фотография
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Русское географическое общество, Фотография
РГО объявит победителей IX фотоконкурса "Самая красивая страна"

РГО 12 октября объявит победителей IX фотоконкурса "Самая красивая страна"

© РИА Новости / Предоставлено РГОНаграждение одного из победителей конкурса в РГО
Награждение одного из победителей конкурса в РГО - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Предоставлено РГО
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. РГО готовится 12 октября объявить победителей IX ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба организации.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в московской галерее "Триумф".
"Фотографии обнажают хрупкость, уязвимость и незащищенность природы России, пробуждают у зрителей чувство ответственности за ее сохранение, воспитывают уважительное, а не потребительское отношение к живому миру. По представленной природной тематике фотоконкурс РГО является самым масштабным в мире", – отметили в РГО.
Участником конкурса мог стать любой гражданин. Единственное условие – снимок должен быть сделан на территории РФ.
Работы конкурсантов оценивают фотографы дикой природы Сергей Горшков, Константин Шатенев, Марко Урсо и Эндрю Паркинсон, тревел-фотограф Сергей Анисимов, автор научно-просветительских проектов Ольга Мичи, летчик-космонавт РФ Иван Вагнер, актеры и режиссеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, а также президент РГО Сергей Шойгу.
Победители получат по 250 тысяч рублей.
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