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ХАМАС с начала операции выпустил по Израилю 4,5 тысячи ракет, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 10.10.2023
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04:42 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/rakety-1901646528.html
ХАМАС с начала операции выпустил по Израилю 4,5 тысячи ракет, заявил ЦАХАЛ
ХАМАС с начала операции выпустил по Израилю 4,5 тысячи ракет, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 10.10.2023
ХАМАС с начала операции выпустил по Израилю 4,5 тысячи ракет, заявил ЦАХАЛ
Около 4,5 тысячи ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа с начала операции палестинского движения ХАМАС, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T04:42
2023-10-10T04:42
израиль
палестина
россия
сергей лавров
биньямин нетаньяху
оон
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Около 4,5 тысячи ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа с начала операции палестинского движения ХАМАС, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Накануне сообщалось, что по Израилю выпустили 3284 ракеты. Согласно обновленной статистике, опубликованной в соцсети X, число ракет, выпущенных из сектора Газа, составляет 4,5 тысячи. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/nablus-1901646428.html
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израиль, палестина, россия, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Россия, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, ООН, Хамас, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ХАМАС с начала операции выпустил по Израилю 4,5 тысячи ракет, заявил ЦАХАЛ

ЦАХАЛ заявил о 4,5 тысячах выпущенных по Израилю ракетах с начала операции ХАМАС

© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Около 4,5 тысячи ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа с начала операции палестинского движения ХАМАС, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Накануне сообщалось, что по Израилю выпустили 3284 ракеты.
Израильские военнослужащие во время операции по поиску палестинских боевиков в деревне Акраба недалеко от города Наблус - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израильские войска вторглись в Наблус на Западном берегу, сообщили СМИ
04:31
Согласно обновленной статистике, опубликованной в соцсети X, число ракет, выпущенных из сектора Газа, составляет 4,5 тысячи.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. 14 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В ХАМАС назвали задачей "Оси сопротивления" уничтожение Израиля
04:18
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обломки мечети Ясин, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
СМИ: Израиль заявил о поражении в секторе Газа более 1,7 тысячи целей
04:26
 
ИзраильПалестинаРоссияСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуООНХамасАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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