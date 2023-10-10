https://ria.ru/20231010/pvo-1901750065.html
Над городом Молочанск в Запорожской области сработала ПВО
Над городом Молочанск в Запорожской области сработала ПВО - РИА Новости, 10.10.2023
Над городом Молочанск в Запорожской области сработала ПВО
Российская система ПВО отработала над городом Молочанск, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:26
2023-10-10T13:26
2023-10-10T13:26
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Российская система ПВО отработала над городом Молочанск, сообщили в администрации Запорожской области. "По предварительной информации, в 9.40 мск в городе Молочанск Токмакского района сработала система ПВО ВС РФ", - сообщили в администрации. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.
https://ria.ru/20231010/spetsoperatsiya-1901748126.html
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запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Над городом Молочанск в Запорожской области сработала ПВО
Над городом Молочанск в Запорожской области сработала система ПВО