https://ria.ru/20231010/putin-1901790397.html
Путин и премьер Ирака примут участие в Российской энергетической неделе
Путин и премьер Ирака примут участие в Российской энергетической неделе - РИА Новости, 10.10.2023
Путин и премьер Ирака примут участие в Российской энергетической неделе
Президент России Владимир Путин анонсировал, что завтра они вместе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани примут участие в Российской энергетической неделе в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:23
2023-10-10T15:23
2023-10-10T15:23
россия
ирак
москва
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал, что завтра они вместе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани примут участие в Российской энергетической неделе в Москве. "Перед нами (стоит) много задач в двустороннем плане. Все они будут в центре нашего внимания. А завтра мы примем совместное участие в Российской энергетической неделе. Это хорошее, солидное международное мероприятие, событие в сфере мировой энергетики, где специалисты, эксперты могут собраться вместе и поговорить о дне сегодняшнем, о ближайшей и более отдаленной перспективе", - сказал российский лидер на переговорах с ас-Судани.
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россия, ирак, москва, владимир путин
Россия, Ирак, Москва, Владимир Путин
Путин и премьер Ирака примут участие в Российской энергетической неделе
Путин и премьер Ирака примут участие в Российской энергетической неделе
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал, что завтра они вместе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани примут участие в Российской энергетической неделе в Москве.
"Перед нами (стоит) много задач в двустороннем плане. Все они будут в центре нашего внимания. А завтра мы примем совместное участие в Российской энергетической неделе. Это хорошее, солидное международное мероприятие, событие в сфере мировой энергетики, где специалисты, эксперты могут собраться вместе и поговорить о дне сегодняшнем, о ближайшей и более отдаленной перспективе", - сказал российский лидер на переговорах с ас-Судани.
Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе