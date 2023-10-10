https://ria.ru/20231010/putin-1901790397.html

Путин и премьер Ирака примут участие в Российской энергетической неделе

Путин и премьер Ирака примут участие в Российской энергетической неделе - РИА Новости, 10.10.2023

Путин и премьер Ирака примут участие в Российской энергетической неделе

Президент России Владимир Путин анонсировал, что завтра они вместе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани примут участие в Российской энергетической неделе в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:23

2023-10-10T15:23

2023-10-10T15:23

россия

ирак

москва

владимир путин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал, что завтра они вместе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани примут участие в Российской энергетической неделе в Москве. "Перед нами (стоит) много задач в двустороннем плане. Все они будут в центре нашего внимания. А завтра мы примем совместное участие в Российской энергетической неделе. Это хорошее, солидное международное мероприятие, событие в сфере мировой энергетики, где специалисты, эксперты могут собраться вместе и поговорить о дне сегодняшнем, о ближайшей и более отдаленной перспективе", - сказал российский лидер на переговорах с ас-Судани.

https://ria.ru/20230923/siyyarto-1898220573.html

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россия, ирак, москва, владимир путин