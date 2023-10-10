https://ria.ru/20231010/putin-1901715441.html

Путин может провести международный телефонный разговор

Путин может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 10.10.2023

Путин может провести международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:12

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владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вечером мы не исключаем международного телефонного разговора. Если он состоится, мы вас проинформируем", - сообщил Песков журналистам во вторник.

https://ria.ru/20231010/abbas-1901715206.html

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владимир путин, россия, политика