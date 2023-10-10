ООН начала сбор доказательств военных преступлений Израиля и ХАМАС
ООН собирает доказательства военных преступлений Израиля и ХАМАС с 7 октября
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости. Независимая комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях начинает сбор доказательств военных преступлений, совершенных всеми сторонами конфликта с 7 октября, говорится в пресс-релизе комиссии.
"Комиссия собирает и сохраняет доказательства военных преступлений, совершенных всеми сторонами с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС предпринял комплексную атаку на Израиль, а израильские силы ответили авиаударами по Газе", - сказано в документе.
В ООН добавили, что "уже есть явные доказательства того", что во время последнего всплеска насилия в Израиле и Газе совершены военные преступления. "Все те, кто нарушил международное право и сделал мишенью гражданские лица, должны быть привлечены к ответственности за свои преступления", - считают эксперты организации.
В пресс-релизе осуждается убийство ХАМАС "сотен безоружных мирных жителей" и захват некоторых из них в заложники, а также израильские бомбардировки Газы и введение блокады этой территории.
"Комиссия намерена обеспечить юридическую ответственность, включая индивидуальную уголовную ответственность и ответственность командования. С этой целью комиссия взяла на себя обязательство расследовать текущие события и выявить лиц, ответственных за нарушения международного права со всех сторон, как тех, кто непосредственно совершает международные преступления, так и тех, кто занимает ответственные должности. Она продолжит делиться собранной информацией с соответствующими судебными органами, в частности, с Международным уголовным судом, где канцелярия прокурора уже начала расследование ситуации в Палестине с 2021 года", - подчеркивается в документе.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.