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Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.10.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 60 военнослужащих и 7 единиц... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:10
2023-10-10T13:10
2023-10-10T13:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 60 военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах юго-восточнее населенного пункта Кузьмино и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражена живая сила и техника противника в районах Кременной в ЛНР, Григоровки и Торского в ДНР."Потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицы: Д-20 и Д-30", - добавили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, киев, россия, кременная, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Кременная, Луганская Народная Республика
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 солдат на Краснолиманском направлении