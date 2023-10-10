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Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.10.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 60 военнослужащих и 7 единиц... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:10

2023-10-10T13:10

2023-10-10T13:11

специальная военная операция на украине

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киев

россия

кременная

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 60 военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах юго-восточнее населенного пункта Кузьмино и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражена живая сила и техника противника в районах Кременной в ЛНР, Григоровки и Торского в ДНР."Потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицы: Д-20 и Д-30", - добавили в ведомстве.

киев

россия

кременная

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, киев, россия, кременная, луганская народная республика