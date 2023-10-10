https://ria.ru/20231010/posrednichestvo-1901649155.html

Источник: Турция выразила Израилю и Палестине готовность стать посредником

Источник: Турция выразила Израилю и Палестине готовность стать посредником - РИА Новости, 10.10.2023

Источник: Турция выразила Израилю и Палестине готовность стать посредником

Турция через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, в том числе организовать встречу лидеров... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T06:02

2023-10-10T06:02

2023-10-10T06:07

турция

израиль

палестина

в мире

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хамас

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АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Турция через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, в том числе организовать встречу лидеров этих стран, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Буквально вчера господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган) провел телефонную беседу с обоими лидерами (Израиля и Палестины). Могу сказать, что это были очень конструктивные переговоры. Господин президент призвал стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров. В свою очередь по дипломатическим каналам сторонам была донесена готовность Анкары оказать любое посредничество, вплоть до организации встречи лидеров", - сообщил собеседник агентства.По его словам, дипломатическая миссия Анкары продолжает контакты с западными партнерами по урегулированию конфликта."Мы предупреждаем наших партнеров об опасности расширения географии конфликта, что приведет к непредсказуемым последствиям", - подчеркнул источник.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/kanada-1901646921.html

https://ria.ru/20231010/unichtozhenie-1901645627.html

турция

израиль

палестина

анкара (провинция)

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