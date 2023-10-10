В конгресс внесли проект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО
В конгресс внесли проект о предоставлении Израилю помощи для ПВО на $2 млрд
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол"
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. В конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для зенитных ракетных комплексов Iron Dome ("Железный купол") на 2 миллиарда долларов, говорится в заявлении автора документа конгрессвуман Клаудии Тенни.
"Конгрессвуман Клаудия Тенни сегодня представила законопроект… о выделении 2 миллиардов долларов на системы обороны Израиля "Железный купол", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Тенни.
Отмечается, что законопроект уже получил поддержку более чем полутора десятков конгрессменов от обеих партий американского конгресса.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.