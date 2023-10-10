https://ria.ru/20231010/pomosch-1901873166.html

В конгресс внесли проект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО

В конгресс внесли проект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО - РИА Новости, 10.10.2023

В конгресс внесли проект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО

В конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для зенитных ракетных комплексов Iron Dome ("Железный купол") на 2 миллиарда... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T20:51

2023-10-10T20:51

2023-10-10T21:01

в мире

конгресс сша

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. В конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для зенитных ракетных комплексов Iron Dome ("Железный купол") на 2 миллиарда долларов, говорится в заявлении автора документа конгрессвуман Клаудии Тенни."Конгрессвуман Клаудия Тенни сегодня представила законопроект… о выделении 2 миллиардов долларов на системы обороны Израиля "Железный купол", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Тенни.Отмечается, что законопроект уже получил поддержку более чем полутора десятков конгрессменов от обеих партий американского конгресса.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/kupol-1901492733.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

палестина

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в мире, конгресс сша, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году