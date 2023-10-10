https://ria.ru/20231010/politseyskiy-1901791419.html
В Подмосковье пьяный полицейский переехал мужчину, лежавшего на дороге
В Подмосковье пьяный полицейский переехал мужчину, лежавшего на дороге - РИА Новости, 10.10.2023
В Подмосковье пьяный полицейский переехал мужчину, лежавшего на дороге
Нетрезвый полицейский переехал на автомобиле мужчину, лежавшего на проезжей части в подмосковном Волоколамске, ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:25
2023-10-10T15:25
2023-10-10T15:26
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нетрезвый полицейский переехал на автомобиле мужчину, лежавшего на проезжей части в подмосковном Волоколамске, ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, сообщили журналистам в областных главках МВД РФ и СК РФ. По предварительным данным полиции, 6 октября около 04.50 на Рижском шоссе младший сержант полиции 1999 года рождения, будучи пьяным, наехал на автомобиле Chevrolet на мужчину, лежащего на дороге, и продолжил свой путь. Однако, осознав произошедшее, он вернулся и позвонил в экстренные службы. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего. В СК заявили, что фигурант "совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места преступления", а "смерть потерпевшего наступила на месте от открытой черепно-мозговой травмы". Полицейский задержан, ему предъявлено обвинение по п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). В ближайшее время следствие попросит суд о его аресте. "Вышеуказанный сотрудник за управление ТС в состоянии опьянения уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - добавили в главке МВД. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшим оказался пожарный.
https://ria.ru/20231010/makhachkala-1901772053.html
https://ria.ru/20231002/zhertva-1899988041.html
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, волоколамск, следственный комитет россии (ск рф), chevrolet
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, Волоколамск, Следственный комитет России (СК РФ), Chevrolet
В Подмосковье пьяный полицейский переехал мужчину, лежавшего на дороге
В Волоколамске пьяный полицейский переехал мужчину, лежавшего на проезжей части