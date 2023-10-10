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Эксперт: поддержка Западом ударов Израиля нарушает международное право

Эксперт: поддержка Западом ударов Израиля нарушает международное право - РИА Новости, 10.10.2023

Эксперт: поддержка Западом ударов Израиля нарушает международное право

Коллективное наказание жителей сектора Газа, удары по гражданским объектам и поддержка таких действий Израиля западными странами нарушают международное право и... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T20:02

2023-10-10T20:02

2023-10-10T20:02

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Коллективное наказание жителей сектора Газа, удары по гражданским объектам и поддержка таких действий Израиля западными странами нарушают международное право и не могут быть оправданы борьбой с терроризмом, сказал в беседе с РИА Новости эксперт по международному праву, председатель Ассоциации арабских адвокатов в Великобритании Сабах аль-Мухтар. "США и Запад в целом поддерживают агрессию Израиля против гражданских лиц. Что касается Газы, которая стала тюрьмой под открытым небом для двух миллионов человек, то, согласно международному праву, они также должны иметь право защищаться и бороться за освобождение от оккупации… Даже если допустить, что это не так, что атака ХАМАС и других группировок палестинского сопротивления – это террористический акт, как это видят на Западе, то все равно международное право не допускает карательных мер в отношении гражданского населения", - заявил эксперт. По его словам, "коллективное наказание жителей сектора Газа и сама по себе поддержка США и Запада в целом таких действий Израиля также являются нарушением международного права". Эксперт указал, что нарушения прав жителей Газы уже происходят, но не получают должной оценки на Западе. "Израиль будет пытаться применять коллективное наказание по отношению к жителям Газы, и фактически это уже началось, уже наносятся удары по автомобилям скорой помощи и больницам, есть жертвы среди журналистов, погибли дети, но Запад про это молчит", - указал аль-Мухтар. Он подчеркнул, что "Израиль, естественно имеет право на самооборону, но самооборона не означает действия, которые противоречат международному праву, в том числе массовые убийства и коллективное наказание, иначе это превращается в геноцид". По его словам, этот вопрос мог бы рассматриваться в Международном уголовном суде (МУС), однако это маловероятно из-за крайней политизированности этого органа. "По идее, этот вопрос мог бы рассматриваться в Международном уголовном суде, но сейчас МУС работает исключительно по воле западных стран. Согласно процедурам, с таким запросом в МУС мог бы обратиться Совет безопасности ООН, но, как мы знаем, США всегда используют право вето в интересах Израиля", - полагает аль-Мухтар. Эксперт также отметил, что США и Запад в целом избирательно применяют положения международного права, игнорируя его при вмешательстве в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии. "Мы все знаем с каким давлением со стороны Запада сталкивается Россия, мы все знаем о поставках вооружения и финансировании Украины…. Складывается впечатление, что США, ЕС и Британия занимают по Палестине позицию, которая противоречит их же позиции по Украине", - констатировал эксперт. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/bayden-1901811694.html

https://ria.ru/20231010/organizatsiya-1901865225.html

https://ria.ru/20231010/vertolet-1901863398.html

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