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В США заявили о тяжелых последствиях войны в Израиле для Украины - РИА Новости, 10.10.2023
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13:17 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/podderzhka-1901746373.html
В США заявили о тяжелых последствиях войны в Израиле для Украины
В США заявили о тяжелых последствиях войны в Израиле для Украины - РИА Новости, 10.10.2023
В США заявили о тяжелых последствиях войны в Израиле для Украины
В американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Белому дому нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:17
2023-10-10T13:17
в мире
израиль
украина
киев
джош хоули
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Белому дому нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и перенаправить всю помощь туда, вместо Украины, пишет журналист CNN Стивен Коллинсон."Последствия нападения на Израиль могут также негативно повлиять на другой приоритет Байдена — конфликт на Украине. &lt;…&gt; Республиканцы, которые уже выступают против увеличения помощи Киеву, вероятно, будут утверждать, что Вашингтон должен отдать приоритет своему старому другу (Израилю. – Прим. ред.) и не может позволить себе помочь обоим", – предположил он.Кроме того, добавил Коллинсон, Израиль получит более мощное оружие из США, чем Украина, например, ракеты-перехватчики для "Железного купола".Ранее американский сенатор Джош Хоули заявил, что в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231010/raspad-1901706127.html
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в мире, израиль, украина, киев, джош хоули, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Украина, Киев, Джош Хоули, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США заявили о тяжелых последствиях войны в Израиле для Украины

CNN: Украина рискует потерять поддержку США из-за войны в Израиле

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Белому дому нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и перенаправить всю помощь туда, вместо Украины, пишет журналист CNN Стивен Коллинсон.
"Последствия нападения на Израиль могут также негативно повлиять на другой приоритет Байдена — конфликт на Украине. <…> Республиканцы, которые уже выступают против увеличения помощи Киеву, вероятно, будут утверждать, что Вашингтон должен отдать приоритет своему старому другу (Израилю. – Прим. ред.) и не может позволить себе помочь обоим", – предположил он.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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Кроме того, добавил Коллинсон, Израиль получит более мощное оружие из США, чем Украина, например, ракеты-перехватчики для "Железного купола".
Ранее американский сенатор Джош Хоули заявил, что в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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В миреИзраильУкраинаКиевДжош ХоулиБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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