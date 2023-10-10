https://ria.ru/20231010/pkhuket-1901736811.html

На Пхукете ужесточились визовые проверки в отношении россиян

На Пхукете ужесточились визовые проверки в отношении россиян - РИА Новости, 10.10.2023

На Пхукете ужесточились визовые проверки в отношении россиян

Россияне были основным объектом внимания Иммиграционного бюро Пхукета в рамках сентябрьского раунда кампании X-Ray, направленной на выявление нарушителей... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:04

2023-10-10T17:04

2023-10-10T17:04

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россияне были основным объектом внимания Иммиграционного бюро Пхукета в рамках сентябрьского раунда кампании X-Ray, направленной на выявление нарушителей визового законодательства, сообщает издание "Новости Пхукета".Из 375 проверенных иностранных граждан, 128 были гражданами России.На втором месте оказались туристы из Китая – 28 проверок, на третьем – из Великобритании (20 проверок). Замкнули пятерку гости из Бирмы и Канады.По профильным для иммиграционного нарушениям арестовали 13 туристов. Но всего было выдано пять желтых карточек: по две гражданам Великобритании и Мьянмы и одна – россиянину.

https://ria.ru/20231005/tailand-1900668136.html

пхукет (остров)

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд