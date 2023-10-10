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На Пхукете ужесточились визовые проверки в отношении россиян
На Пхукете ужесточились визовые проверки в отношении россиян - РИА Новости, 10.10.2023
На Пхукете ужесточились визовые проверки в отношении россиян
Россияне были основным объектом внимания Иммиграционного бюро Пхукета в рамках сентябрьского раунда кампании X-Ray, направленной на выявление нарушителей... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:04
2023-10-10T17:04
2023-10-10T17:04
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россияне были основным объектом внимания Иммиграционного бюро Пхукета в рамках сентябрьского раунда кампании X-Ray, направленной на выявление нарушителей визового законодательства, сообщает издание "Новости Пхукета".Из 375 проверенных иностранных граждан, 128 были гражданами России.На втором месте оказались туристы из Китая – 28 проверок, на третьем – из Великобритании (20 проверок). Замкнули пятерку гости из Бирмы и Канады.По профильным для иммиграционного нарушениям арестовали 13 туристов. Но всего было выдано пять желтых карточек: по две гражданам Великобритании и Мьянмы и одна – россиянину.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Пхукет (остров), Таиланд
На Пхукете ужесточились визовые проверки в отношении россиян
На Пхукете в сентябре на россиян пришлась треть всех визовых проверок