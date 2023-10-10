https://ria.ru/20231010/peregovory-1901780307.html
Лавров проведет переговоры с Ван И
Лавров проведет переговоры с Ван И - РИА Новости, 10.10.2023
Лавров проведет переговоры с Ван И
Глава МИД РФ Сергей Лавров 16-18 октября посетит Пекин, проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И, сообщила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:51
2023-10-10T14:51
2023-10-10T14:58
в мире
пекин
китай
россия
ван и (политик)
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 16-18 октября посетит Пекин, проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга."В ходе пребывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекине ожидается, что это состоится в период с 16 по 18 октября в связи с проведением третьего международного форума "Один пояс - Один путь", запланированы переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20231005/putin-1900796696.html
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в мире, пекин, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, мария захарова
В мире, Пекин, Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, Мария Захарова
Лавров проведет переговоры с Ван И
Лавров посетит Пекин 16-18 октября и проведет переговоры с Ван И