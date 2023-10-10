Пашинян заявил о предварительной договоренности о встрече с Алиевым
Пашинян заявил о предварительном соглашении Еревана и Баку на встречу в Брюсселе
© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости. Ереван и Баку заявили о предварительной готовности провести встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
На минувшей неделе глава Евросовета Шарль Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в этой встрече не участвовал. По итогам переговоров Мишель сообщил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана на трехстороннюю встречу в Брюссель в конце октября. Позднее Мишель сообщил, что лидеры Армении и Азербайджана согласились приехать в Брюссель в конце октября.
"Если мы в ближайшее время проведем встречу в Брюсселе, предварительную публичную готовность к которой выразили и Азербайджан, и мы, и зафиксируем основные принципы, то это будет означать, что стороны искренне хотят идти к миру, и будет вероятность на 70%, что стороны за один, два, три месяца подпишут мирный договор", - сказал Пашинян.
Ранее выступая на правительственном часе в парламенте, Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования, в частности, касаются обоюдного признания двумя странами территориальной целостности в пределах 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанских границ и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Однако, по его мнению, есть и более поздние переизданные карты.
И третий принцип, по его словам, открытие региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.