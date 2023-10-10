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Пашинян заявил о предварительной договоренности о встрече с Алиевым - РИА Новости, 10.10.2023
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22:22 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901883520.html
Пашинян заявил о предварительной договоренности о встрече с Алиевым
Пашинян заявил о предварительной договоренности о встрече с Алиевым - РИА Новости, 10.10.2023
Пашинян заявил о предварительной договоренности о встрече с Алиевым
Ереван и Баку заявили о предварительной готовности провести встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, заявил армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T22:22
2023-10-10T22:22
в мире
азербайджан
брюссель
армения
никол пашинян
шарль мишель
ильхам алиев
евросовет
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ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости. Ереван и Баку заявили о предварительной готовности провести встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, заявил армянский премьер Никол Пашинян. На минувшей неделе глава Евросовета Шарль Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в этой встрече не участвовал. По итогам переговоров Мишель сообщил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана на трехстороннюю встречу в Брюссель в конце октября. Позднее Мишель сообщил, что лидеры Армении и Азербайджана согласились приехать в Брюссель в конце октября. "Если мы в ближайшее время проведем встречу в Брюсселе, предварительную публичную готовность к которой выразили и Азербайджан, и мы, и зафиксируем основные принципы, то это будет означать, что стороны искренне хотят идти к миру, и будет вероятность на 70%, что стороны за один, два, три месяца подпишут мирный договор", - сказал Пашинян. Ранее выступая на правительственном часе в парламенте, Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования, в частности, касаются обоюдного признания двумя странами территориальной целостности в пределах 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанских границ и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Однако, по его мнению, есть и более поздние переизданные карты. И третий принцип, по его словам, открытие региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.
https://ria.ru/20231008/karabakh-1901204896.html
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в мире, азербайджан, брюссель, армения, никол пашинян, шарль мишель, ильхам алиев, евросовет, снг
В мире, Азербайджан, Брюссель, Армения, Никол Пашинян, Шарль Мишель, Ильхам Алиев, Евросовет, СНГ
Пашинян заявил о предварительной договоренности о встрече с Алиевым

Пашинян заявил о предварительном соглашении Еревана и Баку на встречу в Брюсселе

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости. Ереван и Баку заявили о предварительной готовности провести встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
На минувшей неделе глава Евросовета Шарль Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в этой встрече не участвовал. По итогам переговоров Мишель сообщил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана на трехстороннюю встречу в Брюссель в конце октября. Позднее Мишель сообщил, что лидеры Армении и Азербайджана согласились приехать в Брюссель в конце октября.
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"Если мы в ближайшее время проведем встречу в Брюсселе, предварительную публичную готовность к которой выразили и Азербайджан, и мы, и зафиксируем основные принципы, то это будет означать, что стороны искренне хотят идти к миру, и будет вероятность на 70%, что стороны за один, два, три месяца подпишут мирный договор", - сказал Пашинян.
Ранее выступая на правительственном часе в парламенте, Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования, в частности, касаются обоюдного признания двумя странами территориальной целостности в пределах 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанских границ и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Однако, по его мнению, есть и более поздние переизданные карты.
И третий принцип, по его словам, открытие региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.
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8 октября, 13:37
 
В миреАзербайджанБрюссельАрменияНикол ПашинянШарль МишельИльхам АлиевЕвросоветСНГ
 
 
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