https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901883520.html

Пашинян заявил о предварительной договоренности о встрече с Алиевым

Пашинян заявил о предварительной договоренности о встрече с Алиевым - РИА Новости, 10.10.2023

Пашинян заявил о предварительной договоренности о встрече с Алиевым

Ереван и Баку заявили о предварительной готовности провести встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, заявил армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T22:22

2023-10-10T22:22

2023-10-10T22:22

в мире

азербайджан

брюссель

армения

никол пашинян

шарль мишель

ильхам алиев

евросовет

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ЕРЕВАН, 10 окт - РИА Новости. Ереван и Баку заявили о предварительной готовности провести встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, заявил армянский премьер Никол Пашинян. На минувшей неделе глава Евросовета Шарль Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в этой встрече не участвовал. По итогам переговоров Мишель сообщил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана на трехстороннюю встречу в Брюссель в конце октября. Позднее Мишель сообщил, что лидеры Армении и Азербайджана согласились приехать в Брюссель в конце октября. "Если мы в ближайшее время проведем встречу в Брюсселе, предварительную публичную готовность к которой выразили и Азербайджан, и мы, и зафиксируем основные принципы, то это будет означать, что стороны искренне хотят идти к миру, и будет вероятность на 70%, что стороны за один, два, три месяца подпишут мирный договор", - сказал Пашинян. Ранее выступая на правительственном часе в парламенте, Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования, в частности, касаются обоюдного признания двумя странами территориальной целостности в пределах 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанских границ и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Однако, по его мнению, есть и более поздние переизданные карты. И третий принцип, по его словам, открытие региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.

https://ria.ru/20231008/karabakh-1901204896.html

https://ria.ru/20231008/vstrecha-1901295782.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, брюссель, армения, никол пашинян, шарль мишель, ильхам алиев, евросовет, снг