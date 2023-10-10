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"Не остановить". В США заявили о "незаметном" оружии России на Украине - РИА Новости, 10.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 10.10.2023 (обновлено: 02:59 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/oruzhie-1901639038.html
"Не остановить". В США заявили о "незаметном" оружии России на Украине
"Не остановить". В США заявили о "незаметном" оружии России на Украине - РИА Новости, 10.10.2023
"Не остановить". В США заявили о "незаметном" оружии России на Украине
Инвестирование России в развитие средств радиоэлектронной борьбы говорит о том, что Москва не собирается прекращать спецоперацию на Украине, к такому выводу... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T01:18
2023-10-10T02:59
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
москва
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Инвестирование России в развитие средств радиоэлектронной борьбы говорит о том, что Москва не собирается прекращать спецоперацию на Украине, к такому выводу пришел военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider."Российские электронные воины переходят к "гораздо более тонким" операциям на линии фронта на Украине", - гласит заголовок материала. "Инвестиции России в средства радиоэлектронной борьбы — еще одно подтверждение того, что Москва не собирается прекращать борьбу", — констатируется в публикации.По словам Атламазоглу, хотя внимание обращено на танки и беспилотники, войска РЭБ с обеих сторон проводят "более искусные" и рискованные операции на линии фронта. Автор отмечает, что Москва постоянно адаптирует свою тактику и совершенствует систему радиоэлектронной борьбы, которая стала основной сферой инвестиций."Электронная война, возможно, не очень привлекательна и даже не очень заметна, но она может во многом повлиять на ход боя", — подчеркивается в материале.ВСУ уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов.
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901529165.html
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в мире, сша, украина, россия, москва, вооруженные силы украины, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО
"Не остановить". В США заявили о "незаметном" оружии России на Украине

BI: войска РЭБ ВС России проводят искусные операции в зоне СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех
Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Инвестирование России в развитие средств радиоэлектронной борьбы говорит о том, что Москва не собирается прекращать спецоперацию на Украине, к такому выводу пришел военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.
"Российские электронные воины переходят к "гораздо более тонким" операциям на линии фронта на Украине", - гласит заголовок материала. "Инвестиции России в средства радиоэлектронной борьбы — еще одно подтверждение того, что Москва не собирается прекращать борьбу", — констатируется в публикации.
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По словам Атламазоглу, хотя внимание обращено на танки и беспилотники, войска РЭБ с обеих сторон проводят "более искусные" и рискованные операции на линии фронта. Автор отмечает, что Москва постоянно адаптирует свою тактику и совершенствует систему радиоэлектронной борьбы, которая стала основной сферой инвестиций.
«
"Электронная война, возможно, не очень привлекательна и даже не очень заметна, но она может во многом повлиять на ход боя", — подчеркивается в материале.
ВСУ уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияМоскваВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинНАТО
 
 
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