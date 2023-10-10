https://ria.ru/20231010/oruzhie-1901639038.html

"Не остановить". В США заявили о "незаметном" оружии России на Украине

"Не остановить". В США заявили о "незаметном" оружии России на Украине - РИА Новости, 10.10.2023

"Не остановить". В США заявили о "незаметном" оружии России на Украине

Инвестирование России в развитие средств радиоэлектронной борьбы говорит о том, что Москва не собирается прекращать спецоперацию на Украине, к такому выводу... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T01:18

2023-10-10T01:18

2023-10-10T02:59

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Инвестирование России в развитие средств радиоэлектронной борьбы говорит о том, что Москва не собирается прекращать спецоперацию на Украине, к такому выводу пришел военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider."Российские электронные воины переходят к "гораздо более тонким" операциям на линии фронта на Украине", - гласит заголовок материала. "Инвестиции России в средства радиоэлектронной борьбы — еще одно подтверждение того, что Москва не собирается прекращать борьбу", — констатируется в публикации.По словам Атламазоглу, хотя внимание обращено на танки и беспилотники, войска РЭБ с обеих сторон проводят "более искусные" и рискованные операции на линии фронта. Автор отмечает, что Москва постоянно адаптирует свою тактику и совершенствует систему радиоэлектронной борьбы, которая стала основной сферой инвестиций."Электронная война, возможно, не очень привлекательна и даже не очень заметна, но она может во многом повлиять на ход боя", — подчеркивается в материале.ВСУ уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов.

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901529165.html

https://ria.ru/20231009/rossiya-1901567793.html

сша

украина

россия

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в мире, сша, украина, россия, москва, вооруженные силы украины, владимир путин, нато