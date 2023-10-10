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При ракетном обстреле Израиля погиб иностранец - РИА Новости, 10.10.2023
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15:08 10.10.2023 (обновлено: 15:18 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/obstrel-1901785774.html
При ракетном обстреле Израиля погиб иностранец
При ракетном обстреле Израиля погиб иностранец - РИА Новости, 10.10.2023
При ракетном обстреле Израиля погиб иностранец
Иностранный гражданин погиб при ракетном обстреле Израиля со стороны сектора Газа, еще двое иностранцев ранены и находятся в критическом состоянии, сообщает... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:08
2023-10-10T15:18
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
россия
биньямин нетаньяху
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Иностранный гражданин погиб при ракетном обстреле Израиля со стороны сектора Газа, еще двое иностранцев ранены и находятся в критическом состоянии, сообщает издание Haaretz со ссылкой на службу скорой помощи Израиля."Служба скорой помощи Маген Давид Адом сообщает, что трое иностранных граждан в возрасте около 30 лет (стали жертвами - ред.) ракетного удара со стороны Газы. Один из них скончался от ран, двое находятся в критическом состоянии", - пишет издание.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/putin-1901783553.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, оон, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, ООН, Хамас
При ракетном обстреле Израиля погиб иностранец

Haaretz: при ракетном обстреле Израиля погиб иностранец, двое получили ранения

© AP Photo / Oded BaliltyИзраиль
Израиль - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Иностранный гражданин погиб при ракетном обстреле Израиля со стороны сектора Газа, еще двое иностранцев ранены и находятся в критическом состоянии, сообщает издание Haaretz со ссылкой на службу скорой помощи Израиля.
"Служба скорой помощи Маген Давид Адом сообщает, что трое иностранных граждан в возрасте около 30 лет (стали жертвами - ред.) ракетного удара со стороны Газы. Один из них скончался от ран, двое находятся в критическом состоянии", - пишет издание.
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаРоссияБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровООНХамас
 
 
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