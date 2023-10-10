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Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России - РИА Новости, 10.10.2023
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17:46 10.10.2023 (обновлено: 18:57 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/obespechenie-1901834711.html
Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России
Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России - РИА Новости, 10.10.2023
Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России
Задел в обеспечении ВС РФ хороший, нужно чтобы так и продолжалось, поскольку от этого зависит победа России, и обеспечение фронта всем необходимым должно... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:46
2023-10-10T18:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
дмитрий медведев
единая россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Задел в обеспечении ВС РФ хороший, нужно чтобы так и продолжалось, поскольку от этого зависит победа России, и обеспечение фронта всем необходимым должно оставаться одним из важнейших приоритетов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Один из важнейших приоритетов - это поддержка вооруженных сил, участников специальной военной операции, членов их семей, вообще в целом обеспечение фронта всем необходимым. Это приоритет, и высший приоритет, ему нужно уделить особое внимание, чтобы новый бюджет учитывал нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса", - сказал Медведев на заседании Программной комиссии партии.Он напомнил, что сам занимается этими вопросами, и знает, как обстоят дела в этой сфере. "Задел хороший, но самое главное, чтобы это продолжилось, и действительно, от этого напрямую зависит наша будущая победа", - добавил он.
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, дмитрий медведев, единая россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России

Медведев: от хорошего обеспечения российской армии зависит победа в СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии "Единая Россия" в Москве. 10 октября 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии Единая Россия в Москве. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии "Единая Россия" в Москве. 10 октября 2023
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Задел в обеспечении ВС РФ хороший, нужно чтобы так и продолжалось, поскольку от этого зависит победа России, и обеспечение фронта всем необходимым должно оставаться одним из важнейших приоритетов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Один из важнейших приоритетов - это поддержка вооруженных сил, участников специальной военной операции, членов их семей, вообще в целом обеспечение фронта всем необходимым. Это приоритет, и высший приоритет, ему нужно уделить особое внимание, чтобы новый бюджет учитывал нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса", - сказал Медведев на заседании Программной комиссии партии.
Он напомнил, что сам занимается этими вопросами, и знает, как обстоят дела в этой сфере. "Задел хороший, но самое главное, чтобы это продолжилось, и действительно, от этого напрямую зависит наша будущая победа", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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