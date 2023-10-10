https://ria.ru/20231010/obespechenie-1901834711.html

Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России

Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России - РИА Новости, 10.10.2023

Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России

Задел в обеспечении ВС РФ хороший, нужно чтобы так и продолжалось, поскольку от этого зависит победа России, и обеспечение фронта всем необходимым должно... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:46

2023-10-10T17:46

2023-10-10T18:57

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

россия

дмитрий медведев

единая россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901855568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3201f44c52c87cfe586dff1a32ae2bf2.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Задел в обеспечении ВС РФ хороший, нужно чтобы так и продолжалось, поскольку от этого зависит победа России, и обеспечение фронта всем необходимым должно оставаться одним из важнейших приоритетов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Один из важнейших приоритетов - это поддержка вооруженных сил, участников специальной военной операции, членов их семей, вообще в целом обеспечение фронта всем необходимым. Это приоритет, и высший приоритет, ему нужно уделить особое внимание, чтобы новый бюджет учитывал нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса", - сказал Медведев на заседании Программной комиссии партии.Он напомнил, что сам занимается этими вопросами, и знает, как обстоят дела в этой сфере. "Задел хороший, но самое главное, чтобы это продолжилось, и действительно, от этого напрямую зависит наша будущая победа", - добавил он.

https://ria.ru/20230926/oborudovanie-1898835210.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, безопасность, россия, дмитрий медведев, единая россия, ситуация в днр и лнр