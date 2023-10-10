СМИ: ОАЭ предостерегли Сирию от вмешательства в конфликт Израиля с ХАМАС
Axios: ОАЭ предостерегли Сирию от вмешательства в конфликт Израиля с ХАМАС
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты предостерегли сирийское правительство от вмешательства в конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
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"ОАЭ предупредили режим Асада в Сирии не вмешиваться в войну между движением ХАМАС и Израилем и не допустить нападений на Израиль с сирийской территории", - говорится в сообщении.
По данным портала, представители ОАЭ проинформировали администрацию президента США Джо Байдена о своих контактах с сирийскими чиновниками.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.