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СМИ: ОАЭ предостерегли Сирию от вмешательства в конфликт Израиля с ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
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02:41 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/oae-1901642140.html
СМИ: ОАЭ предостерегли Сирию от вмешательства в конфликт Израиля с ХАМАС
СМИ: ОАЭ предостерегли Сирию от вмешательства в конфликт Израиля с ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
СМИ: ОАЭ предостерегли Сирию от вмешательства в конфликт Израиля с ХАМАС
Объединенные Арабские Эмираты предостерегли сирийское правительство от вмешательства в конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщает портал... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T02:41
2023-10-10T02:41
израиль
сирия
оаэ
джо байден
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты предостерегли сирийское правительство от вмешательства в конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника. "ОАЭ предупредили режим Асада в Сирии не вмешиваться в войну между движением ХАМАС и Израилем и не допустить нападений на Израиль с сирийской территории", - говорится в сообщении. По данным портала, представители ОАЭ проинформировали администрацию президента США Джо Байдена о своих контактах с сирийскими чиновниками. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/eskalatsiya-1901641191.html
https://ria.ru/20231010/krizis-1901637061.html
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израиль, сирия, оаэ, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Сирия, ОАЭ, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: ОАЭ предостерегли Сирию от вмешательства в конфликт Израиля с ХАМАС

Axios: ОАЭ предостерегли Сирию от вмешательства в конфликт Израиля с ХАМАС

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты предостерегли сирийское правительство от вмешательства в конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
«
"ОАЭ предупредили режим Асада в Сирии не вмешиваться в войну между движением ХАМАС и Израилем и не допустить нападений на Израиль с сирийской территории", - говорится в сообщении.
По данным портала, представители ОАЭ проинформировали администрацию президента США Джо Байдена о своих контактах с сирийскими чиновниками.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
ХАМАС объявил о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 900, сообщало в понедельник газета Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
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Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ИзраильСирияОАЭДжо БайденБиньямин НетаньяхуХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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