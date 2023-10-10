https://ria.ru/20231010/nasilie-1901779750.html

В ООН заявили, что риторика израильских официальных лиц разжигает насилие

В ООН заявили, что риторика израильских официальных лиц разжигает насилие - РИА Новости, 10.10.2023

В ООН заявили, что риторика израильских официальных лиц разжигает насилие

Риторика политиков в продолжающемся конфликте между Израилем и Газой подпитывает напряженность и насилие, в то время как государства обязаны запрещать... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:49

2023-10-10T14:49

2023-10-10T14:49

в мире

израиль

женева (город)

равина шамдасани

биньямин нетаньяху

исраэль кац

хамас

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg

ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости. Риторика политиков в продолжающемся конфликте между Израилем и Газой подпитывает напряженность и насилие, в то время как государства обязаны запрещать пропаганду войны и пропаганду дискриминации, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани, отвечая на вопрос о заявлениях политиков в Израиле. Глава израильского минобороны Галлант ранее в ходе брифинга заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд возложил на ХАМАС ответственность за введение Израилем полной блокады Газы. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху также заявил, что "мы превратим в руины города, где действует ХАМАС". "Это очень эмоциональная ситуация, очевидно, мы уже видели диалог и чувство мести среди населения. Ответственность лидеров заключается в том, чтобы попытаться справиться с этой ситуацией при полном уважении международного гуманитарного права и норм в области прав человека. К сожалению, мы стали свидетелями риторики, которая приводит к прямо противоположному результату и усиливает напряженность и насилие. Государства обязаны запрещать пропаганду войны и пропаганду угрозы национальной, расовой или религиозной ненависти, которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию", - сказала она. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/prestupleniya-1901775469.html

израиль

женева (город)

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, женева (город), равина шамдасани, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, оон, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году