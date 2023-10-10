В ООН заявили, что риторика израильских официальных лиц разжигает насилие

ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости. Риторика политиков в продолжающемся конфликте между Израилем и Газой подпитывает напряженность и насилие, в то время как государства обязаны запрещать пропаганду войны и пропаганду дискриминации, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани, отвечая на вопрос о заявлениях политиков в Израиле. Глава израильского минобороны Галлант ранее в ходе брифинга заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд возложил на ХАМАС ответственность за введение Израилем полной блокады Газы. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху также заявил, что "мы превратим в руины города, где действует ХАМАС". "Это очень эмоциональная ситуация, очевидно, мы уже видели диалог и чувство мести среди населения. Ответственность лидеров заключается в том, чтобы попытаться справиться с этой ситуацией при полном уважении международного гуманитарного права и норм в области прав человека. К сожалению, мы стали свидетелями риторики, которая приводит к прямо противоположному результату и усиливает напряженность и насилие. Государства обязаны запрещать пропаганду войны и пропаганду угрозы национальной, расовой или религиозной ненависти, которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию", - сказала она. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости. Риторика политиков в продолжающемся конфликте между Израилем и Газой подпитывает напряженность и насилие, в то время как государства обязаны запрещать пропаганду войны и пропаганду дискриминации, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани, отвечая на вопрос о заявлениях политиков в Израиле.
Глава израильского минобороны Галлант ранее в ходе брифинга заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд возложил на ХАМАС ответственность за введение Израилем полной блокады Газы. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху также заявил, что "мы превратим в руины города, где действует ХАМАС".
"Это очень эмоциональная ситуация, очевидно, мы уже видели диалог и чувство мести среди населения. Ответственность лидеров заключается в том, чтобы попытаться справиться с этой ситуацией при полном уважении международного гуманитарного права и норм в области прав человека. К сожалению, мы стали свидетелями риторики, которая приводит к прямо противоположному результату и усиливает напряженность и насилие. Государства обязаны запрещать пропаганду войны и пропаганду угрозы национальной, расовой или религиозной ненависти, которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию", - сказала она.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФСергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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