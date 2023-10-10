https://ria.ru/20231010/myanma-1901652727.html

СМИ: в Мьянме в результате удара по лагерю погибли почти 30 человек

СМИ: в Мьянме в результате удара по лагерю погибли почти 30 человек - РИА Новости, 10.10.2023

СМИ: в Мьянме в результате удара по лагерю погибли почти 30 человек

Почти 30 человек погибли, более 50 человек получили ранения в результате военного удара по лагерю для перемещенных лиц на границе Мьянмы с КНР, передает... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T07:33

2023-10-10T07:33

2023-10-10T07:33

мьянма

китай

в мире

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Почти 30 человек погибли, более 50 человек получили ранения в результате военного удара по лагерю для перемещенных лиц на границе Мьянмы с КНР, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя сепаратистской Качинской армии независимости (КАН) штата Качин. "Мы обнаружили 29 тел, в том числе детей и пожилых людей... 56 человек получили ранения", - приводит агентство слова представителя. Он добавил, что ведется расследование относительно способа нанесения удара, предполагается, что атака могла быть совершена с использованием дрона. Качинская организация независимости была образована в 1960 году с целью борьбы от имени качинского народа (одного из крупных национальных меньшинств Мьянмы) с центральными властями Мьянмы за широкую автономию штата. КАН является военным крылом Качинской организации независимости. Гражданская война в Мьянме, продолжавшаяся с 1949 года по середину 1990-х годов, велась вооруженными формированиями крупных национальных меньшинств против мьянманской (в прошлом бирманской) армии. По мнению ряда региональных наблюдателей, эскалация вооруженных конфликтов между мьянманскими военными и этническими повстанцами в 2021 – 2022 годах, после прихода военных к власти в Мьянме, представляет собой начало возобновления гражданской войны в стране.

https://ria.ru/20231010/zhurnalisty-1901644647.html

мьянма

китай

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мьянма, китай, в мире