https://ria.ru/20231010/muzyka-1901717933.html

Фестиваль "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве

Фестиваль "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 10.10.2023

Фестиваль "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве

Фестиваль хорового искусства "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве в период с 4 ноября по 5 декабря, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:17

2023-10-10T12:17

2023-10-10T12:17

культура

москва

музыка

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Фестиваль хорового искусства "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве в период с 4 ноября по 5 декабря, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "С 4 ноября по 5 декабря в Москве впервые пройдет фестиваль-конкурс хорового искусства "Хоровой ринг". Его организуют Объединения культурных центров Западного, Юго-Западного и Северо-Западного административных округов столицы. Принять участие могут хоровые коллективы, которые занимаются в окружных учреждениях культуры и дополнительного образования", – говорится в сообщении.Отмечается, что присоединиться к состязанию могут детские хоры и взрослые коллективы в трех возрастных категориях: от 10 до 18 лет, от 19 до 55 лет и от 55 до 100 лет.

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москва

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

москва, музыка