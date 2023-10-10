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Фестиваль "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве
Фестиваль "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 10.10.2023
Фестиваль "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве
Фестиваль хорового искусства "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве в период с 4 ноября по 5 декабря, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:17
2023-10-10T12:17
2023-10-10T12:17
культура
москва
музыка
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Фестиваль хорового искусства "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве в период с 4 ноября по 5 декабря, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "С 4 ноября по 5 декабря в Москве впервые пройдет фестиваль-конкурс хорового искусства "Хоровой ринг". Его организуют Объединения культурных центров Западного, Юго-Западного и Северо-Западного административных округов столицы. Принять участие могут хоровые коллективы, которые занимаются в окружных учреждениях культуры и дополнительного образования", – говорится в сообщении.Отмечается, что присоединиться к состязанию могут детские хоры и взрослые коллективы в трех возрастных категориях: от 10 до 18 лет, от 19 до 55 лет и от 55 до 100 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, музыка
Фестиваль "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве
Фестиваль хорового искусства "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Фестиваль хорового искусства "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве в период с 4 ноября по 5 декабря, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«
"С 4 ноября по 5 декабря в Москве впервые пройдет фестиваль-конкурс хорового искусства "Хоровой ринг". Его организуют Объединения культурных центров Западного, Юго-Западного и Северо-Западного административных округов столицы. Принять участие могут хоровые коллективы, которые занимаются в окружных учреждениях культуры и дополнительного образования", – говорится в сообщении.
Отмечается, что присоединиться к состязанию могут детские хоры и взрослые коллективы в трех возрастных категориях: от 10 до 18 лет, от 19 до 55 лет и от 55 до 100 лет.
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