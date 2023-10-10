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Фестиваль "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 10.10.2023
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Культура
 
12:17 10.10.2023
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Фестиваль "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве
Фестиваль "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 10.10.2023
Фестиваль "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве
Фестиваль хорового искусства "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве в период с 4 ноября по 5 декабря, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:17
2023-10-10T12:17
культура
москва
музыка
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Фестиваль хорового искусства "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве в период с 4 ноября по 5 декабря, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. &quot;С 4 ноября по 5 декабря в Москве впервые пройдет фестиваль-конкурс хорового искусства &quot;Хоровой ринг&quot;. Его организуют Объединения культурных центров Западного, Юго-Западного и Северо-Западного административных округов столицы. Принять участие могут хоровые коллективы, которые занимаются в окружных учреждениях культуры и дополнительного образования&quot;, – говорится в сообщении.Отмечается, что присоединиться к состязанию могут детские хоры и взрослые коллективы в трех возрастных категориях: от 10 до 18 лет, от 19 до 55 лет и от 55 до 100 лет.
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москва, музыка
Культура, Москва, Музыка
Фестиваль "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве

Фестиваль хорового искусства "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкДетский хор "Аврора" выступают на праздничном концерте "Сокровища России" ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве
Детский хор Аврора выступают на праздничном концерте Сокровища России ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Фестиваль хорового искусства "Хоровой ринг" впервые пройдет в Москве в период с 4 ноября по 5 декабря, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«

"С 4 ноября по 5 декабря в Москве впервые пройдет фестиваль-конкурс хорового искусства "Хоровой ринг". Его организуют Объединения культурных центров Западного, Юго-Западного и Северо-Западного административных округов столицы. Принять участие могут хоровые коллективы, которые занимаются в окружных учреждениях культуры и дополнительного образования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что присоединиться к состязанию могут детские хоры и взрослые коллективы в трех возрастных категориях: от 10 до 18 лет, от 19 до 55 лет и от 55 до 100 лет.
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