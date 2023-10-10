https://ria.ru/20231010/most-1901794032.html
По Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта
По Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 10.10.2023
По Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто через 5,5 часа после перекрытия из-за восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале об оперативной... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:35
2023-10-10T15:35
2023-10-10T15:43
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто через 5,5 часа после перекрытия из-за восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.Мост был перекрыт во вторник в 10.04 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК завел уголовное дело по статье "террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. После этого движение автотранспорта по Крымскому мосту стало осуществляться в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления. 14 сентября после ремонтных работ было восстановлено движение по левой части моста, полностью восстановить мост планируется к 1 ноября.
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россия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
По Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта
По Крымскому мосту спустя 5,5 часа восстановили движение автотранспорта