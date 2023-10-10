https://ria.ru/20231010/mi-35m-1901647738.html
Авиация уничтожила на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Авиация уничтожила на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.10.2023
Авиация уничтожила на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорный пункт украинских войск на... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T05:09
2023-10-10T05:09
2023-10-10T05:09
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
ми-35м
ми-35
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в Минобороны. По данным Минобороны РФ, для уничтожения опорного пункта противника летчики применили неуправляемые 80-миллиметровые авиационные ракеты С-8, пуски которых были произведены с выполнением приема кабрирования для задания необходимого угла старта ракет. "Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей Ми-35, которые в ходе специальной военной операции успешно выполнили сотни боевых задач", - дополнили в Минобороны.
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россия, центральный военный округ, ми-35м, ми-35
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Ми-35М, Ми-35
Авиация уничтожила на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Вертолеты Ми-35М уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
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"Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в Минобороны.
По данным Минобороны РФ, для уничтожения опорного пункта противника летчики применили неуправляемые 80-миллиметровые авиационные ракеты С-8, пуски которых были произведены с выполнением приема кабрирования для задания необходимого угла старта ракет.
"Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей Ми-35, которые в ходе специальной военной операции успешно выполнили сотни боевых задач", - дополнили в Минобороны.
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