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В Петербурге за сутки собрали 2,8 миллионов рублей для медслужбы Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
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20:23 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/medsluzhby-1901869673.html
В Петербурге за сутки собрали 2,8 миллионов рублей для медслужбы Израиля
В Петербурге за сутки собрали 2,8 миллионов рублей для медслужбы Израиля - РИА Новости, 10.10.2023
В Петербурге за сутки собрали 2,8 миллионов рублей для медслужбы Израиля
Почти 3 миллиона рублей пожертвовали за сутки жители Петербурга для помощи национальной медицинской службе Израиля, сообщается на сайте Большой хоральной... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T20:23
2023-10-10T20:23
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
санкт-петербург
палестина
сергей лавров
оон
хамас
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Почти 3 миллиона рублей пожертвовали за сутки жители Петербурга для помощи национальной медицинской службе Израиля, сообщается на сайте Большой хоральной синагоги. "Уже собрано 2 803 009 рублей. Уже пожертвовали 1120 человек", - отмечается на сайте. Сбор начался сутки назад. Все деньги переведут на счёт израильской медицинской службы "Маген Давид Адом". Это национальная медицинская служба, оказывающая неотложную помощь и занимающаяся медициной катастроф. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/prekraschenie-1901849118.html
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санкт-петербург
палестина
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, санкт-петербург, палестина, сергей лавров, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Санкт-Петербург, Палестина, Сергей Лавров, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Петербурге за сутки собрали 2,8 миллионов рублей для медслужбы Израиля

В Петербурге за сутки собрали 2,8 миллионов рублей для помощи медслужбе Израиля

© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля
Ракетный обстрел территории Израиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел территории Израиля . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Почти 3 миллиона рублей пожертвовали за сутки жители Петербурга для помощи национальной медицинской службе Израиля, сообщается на сайте Большой хоральной синагоги.
«
"Уже собрано 2 803 009 рублей. Уже пожертвовали 1120 человек", - отмечается на сайте.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
ФРГ считает неверным прекращение оказания гуманитарной помощи Палестине
Вчера, 18:36
Сбор начался сутки назад. Все деньги переведут на счёт израильской медицинской службы "Маген Давид Адом". Это национальная медицинская служба, оказывающая неотложную помощь и занимающаяся медициной катастроф.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
Белый дом анонсировал заявление Байдена о военной помощи Израилю
Вчера, 16:28
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуСанкт-ПетербургПалестинаСергей ЛавровООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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